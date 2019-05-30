Sıcak kalbi çarpar

Haziran ayına sayılı günler kala, sıcaklıklar kendini iyice hissettiriyor. Bu durum; kalp, tansiyon ve diyabet gibi kronik hastalıkları olanları tehdit ediyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, özellikla kalp hastalığı olanları uyarıyor: "Sıcak havalarda 11.00-16.00 saatleri arasında güneş altında bulunmayın. Mümkün olduğunca beyaz ve bol kıyafetler giyin. Az ve sık yemek yiyin. Yağlı ürünlerden uzak durun."
- Sağlık
- 30.05.2019
- Gazete
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