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Domatesle hatırlayın

Domatesle hatırlayın
Alzheimer, kadınlarda daha sık görülüyor. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Uzar, doğru beslenerek bu hastalıktan korunmanın mümkün olduğunu söylüyor. " tipi diyet, zeytinyağı ve bol balık tüketmek hafızayı güçlendirir. Ispanak, domates, brokoli, mango, ay çekirdeği, fındık ve badem tüketebilirler" diyor.

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