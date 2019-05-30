Domatesle hatırlayın

Alzheimer, kadınlarda daha sık görülüyor. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Uzar, doğru beslenerek bu hastalıktan korunmanın mümkün olduğunu söylüyor. "Akdeniz tipi diyet, zeytinyağı ve bol balık tüketmek hafızayı güçlendirir. Ispanak, domates, brokoli, mango, ay çekirdeği, fındık ve badem tüketebilirler" diyor.
- Sağlık
- 30.05.2019
- Gazete
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