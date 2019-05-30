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Aşk nanesi

Aşk nanesi
Güzel kokusu ile nane, aşk hayatına güç veriyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel gücü ve isteği artırıyor. Kan dolaşımını hızlandırarak iktidarsız sorunu yaşayan erkeklere derman oluyor. Sperm kalitesine de etki eden nane, kısırlık tedavisini destekliyor. Uzmanlar nanenin faydalarını şöyle özetliyor:

Mide ağrılarını keser.
Hazmı kolaylaştırır.
İdrar söktürür.
Astımı önler.
Hafızayı güçlendirir.
riskini düşürür.
Cinsel isteği ve gücü arttırır.
Kalp sağlığını korur.
Kilo vermeye yardım eder.
Cildi güzelleştirir.

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