beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam, fazla kiloları beraberinde getiriyor. Çocukların ellerinden düşürmediği cips ve çikolata, yetişkinlerin tükettiği fast food yiyecekler bu hastalığın temel nedenlerini oluşturuyor. Genel Cerrahi/Meme Cerrahisi/Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanıobeziteyle ilgili bilinmesi gerekenleriokuyucuları için açıklıyor.