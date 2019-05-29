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Uzmanlardan kritik uyarı: , meme ine neden olur!

Şişmanlık yani obezite, en çok kadınlarda görülüyor. Fazla ekmek yemek ve az su içmek, kiloları katlıyor. Genel . Dr. , uyarıyor: , meme ine neden olur!



Yanlış beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam, fazla kiloları beraberinde getiriyor. Çocukların ellerinden düşürmediği cips ve çikolata, yetişkinlerin tükettiği fast food yiyecekler bu hastalığın temel nedenlerini oluşturuyor. Genel Cerrahi/Meme Cerrahisi/Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Köksal Bilgen, obeziteyle ilgili bilinmesi gerekenleri TAKVİM okuyucuları için açıklıyor.

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