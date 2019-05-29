Yanlış beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam, fazla kiloları beraberinde getiriyor. Çocukların ellerinden düşürmediği cips ve çikolata, yetişkinlerin tükettiği fast food yiyecekler bu hastalığın temel nedenlerini oluşturuyor. Genel Cerrahi/Meme Cerrahisi/Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Köksal Bilgen, obeziteyle ilgili bilinmesi gerekenleri TAKVİM okuyucuları için açıklıyor.
- Sağlık
- 29.05.2019
- Gazete
Uzmanlardan kritik uyarı: Fazla kilo, meme kanserine neden olur!
Şişmanlık yani obezite, en çok kadınlarda görülüyor. Fazla ekmek yemek ve az su içmek, kiloları katlıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Köksal Bilgen, uyarıyor: Fazla kilo, meme kanserine neden olur!
Yanlış beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam, fazla kiloları beraberinde getiriyor. Çocukların ellerinden düşürmediği cips ve çikolata, yetişkinlerin tükettiği fast food yiyecekler bu hastalığın temel nedenlerini oluşturuyor. Genel Cerrahi/Meme Cerrahisi/Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Köksal Bilgen, obeziteyle ilgili bilinmesi gerekenleri TAKVİM okuyucuları için açıklıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.