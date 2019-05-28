Ekmek arası tehlike! Obeziteden kurtulmanın yolu sağlıklı beslenmeden geçer

herkes,artan kilolarındanyakınıyor.Modernhayatın veşehir yaşamınınbeslenmealışkanlıklarınıdeğiştirmesive hareketsizlik kiloları katlıyor.Vücut yağ oranının artması ileçocuklardan orta yaş grubundakilerekadar pek çok kişide şişmanlıkyaniartmaya başlıyor.okuyucuları için müthiş bir yazıdizisiyle geliyor. Ataşehir FlorenceNightingale Hastanesi, İçHastalıkları Bölümünden Uzm.Dr. Funda Orakdöğen,obeziteyle ilgili bilinmesigerekenleri açıklıyor.Vücutta yağ oranının artmasıyla hayat konforunu bozan, birçok hastalığa zemin hazırlayan ve ömrü kısaltançağın hastalığı olarak adlandırılıyor. Tüm dünyada görülme sıklığı artan obezitenin altındayatıyor. Aşırı yağlı, şekerli, lif oranı düşük hazır besinler ile, obezitenin hızla artmasına neden oluyor.