Ekmek arası tehlike! Obeziteden kurtulmanın yolu sağlıklı beslenmeden geçer

Günümüzde herkes, artan kilolarından yakınıyor. Modern hayatın ve şehir yaşamının beslenme alışkanlıklarını değiştirmesi ve hareketsizlik kiloları katlıyor. Vücut yağ oranının artması ile çocuklardan orta yaş grubundakilere kadar pek çok kişide şişmanlık yani obezite problemleri artmaya başlıyor. TAKVİM, okuyucuları için müthiş bir yazı dizisiyle geliyor. Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi, İç Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr. Funda Orakdöğen, obeziteyle ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor.
ÖMRÜ KISALTIYOR
Vücutta yağ oranının artmasıyla hayat konforunu bozan, birçok hastalığa zemin hazırlayan ve ömrü kısaltan obezite, çağın hastalığı olarak adlandırılıyor. Tüm dünyada görülme sıklığı artan obezitenin altında aşırı ve yanlış beslenme yatıyor. Aşırı yağlı, şekerli, lif oranı düşük hazır besinler ile hamburger, pizza, döner ve patates kızartması gibi fast food yiyecekler, obezitenin hızla artmasına neden oluyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.