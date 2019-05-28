Böbrekleri güçlendirin

Böbrek taşı, dayanılmaz ağrısı ile hayatı kabusa çeviriyor. Sağlıksız beslenme ve yetersiz su alımının neden olduğu böbrek taşlarının önlenmesinde bazı besinler ilaç etkisi gösteriyor. Böbreklere güç veren besinler şöyle sıralanıyor:
KARAHİNDİBA KÖKÜ: Böbrekleri temizler. Taş oluşumunu engeller.
NAR SUYU: Sağlıklı böbreklerin ilacıdır. Böbrek taşlarının düşürülmesine de yardımcı olur.
FESLEĞEN: Böbrek taşlarının önlenmesinde ve azaltılmasında en yararlı bitkilerdendir.
KARAHİNDİBA KÖKÜ: Böbrekleri temizler. Taş oluşumunu engeller.
NAR SUYU: Sağlıklı böbreklerin ilacıdır. Böbrek taşlarının düşürülmesine de yardımcı olur.
FESLEĞEN: Böbrek taşlarının önlenmesinde ve azaltılmasında en yararlı bitkilerdendir.
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