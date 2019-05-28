Aşkınızın meyvesi

İçerisinde lif, C, A, kronik hastalığı önler." K vitamini, kalsiyum ve potasyum bulunan erik, cinsel isteği ve gücü arttırıyor. İktidarsızlık sorunu yaşayan erkeklerin imdadına yetişiyor. Erik aynı zamanda sperm kalitesini yükselterek kısırlık tedavisine destek oluyor. "Mucize" olarak nitelenen eriğin sağlığa olan diğer faydaları şöyle özetleniyor:
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Kilo vermeye yardım eder. Göbeği eritir.
Cinsel isteği arttırır.
Ateş düşürür.
Kalp sağlığını korur.
Kanser riskini düşürür.
Tansiyonu dengeler.
Şekeri düzenler.
Cildi güzelleştirir.
Kansızlığı giderir.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Kilo vermeye yardım eder. Göbeği eritir.
Cinsel isteği arttırır.
Ateş düşürür.
Kalp sağlığını korur.
Kanser riskini düşürür.
Tansiyonu dengeler.
Şekeri düzenler.
Cildi güzelleştirir.
Kansızlığı giderir.
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