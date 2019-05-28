Aşkınızın meyvesi

lif, C, A, kronik hastalığı önler." K vitamini, kalsiyum ve potasyum bulunan erik,İktidarsızlık sorunu yaşayan erkeklerin imdadına yetişiyor. Erik aynı zamanda sperm kalitesini yükselterek"Mucize" olarak nitelenen eriğin sağlığa olan diğer faydaları şöyle özetleniyor:Cinsel isteği arttırır.Kalp sağlığını korur.Tansiyonu dengeler.Cildi güzelleştirir.