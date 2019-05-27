Yeşil çayla ışıldasın saçlar Saç dökülmesi, günümüzde kadın erkek herkesi tehdit ediyor. Yanlış beslenme, kansızlık, kronik hastalıklar ve genetik yapı, saç dökülmesine zemin hazırlıyor.

Saç dökülmesi, günümüzde kadın erkek herkesi tehdit ediyor. Yanlış beslenme, kansızlık, kronik hastalıklar ve genetik yapı, saç dökülmesine zemin hazırlıyor. Saç dökülmesine neden olan hastalıklar tedavi edildiğinde şikayetler de azalıyor. Bunların yanı sıra bazı besinler hem saç dökülmesini önlüyor hem de saçları güçlendiriyor. O besinler şöyle sıralanıyor:

KABAK ÇEKİRDEĞİ: Çinko bakımından zengindir. Saç dökülmesini engeller.

BALIK: Omega-3 içeriği sayesinde saçları besler.

YEŞİL ÇAY: Saçları güçlendirir. Dökülmesini engeller.

KEMİK SUYU: Kolajen içeriği ile saçları kökten uca besler ve dökülmesini engeller.