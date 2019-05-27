Bugünkü
Takvim

Yeşil çayla ışıldasın saçlar

Saç dökülmesi, günümüzde kadın erkek herkesi tehdit ediyor. Yanlış beslenme, kansızlık, kronik hastalıklar ve genetik yapı, saç dökülmesine zemin hazırlıyor.

Yeşil çayla ışıldasın saçlar
Saç dökülmesi, günümüzde kadın erkek herkesi tehdit ediyor. Yanlış beslenme, kansızlık, kronik hastalıklar ve genetik yapı, saç dökülmesine zemin hazırlıyor. Saç dökülmesine neden olan hastalıklar tedavi edildiğinde şikayetler de azalıyor. Bunların yanı sıra bazı besinler hem saç dökülmesini önlüyor hem de saçları güçlendiriyor. O besinler şöyle sıralanıyor:
KABAK ÇEKİRDEĞİ: Çinko bakımından zengindir. Saç dökülmesini engeller.
BALIK: Omega-3 içeriği sayesinde saçları besler.
YEŞİL ÇAY: Saçları güçlendirir. Dökülmesini engeller.
KEMİK SUYU: Kolajen içeriği ile saçları kökten uca besler ve dökülmesini engeller.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriYeşil çayla ışıldasın saçlar
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri