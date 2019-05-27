Maden suyuyla yaza hazırlanın Yaza sayılı günler kala kadınları zayıf ve fit görünme telaşı sarıyor. Ancak fazla kilolardan kurtulmak için yapılan şok diyetler, sağlığı bozuyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ece Öneş, yanlış beslenmenin kan şekeri dengesizlikleri ve tansiyon problemlerine yol açtığını belirtiyor.

Yaza sayılı günler kala kadınları zayıf ve fit görünme telaşı sarıyor. Ancak fazla kilolardan kurtulmak için yapılan şok diyetler, sağlığı bozuyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ece Öneş, yanlış beslenmenin kan şekeri dengesizlikleri ve tansiyon problemlerine yol açtığını belirtiyor. Yazın sağlığı koruyacak beslenme önerilerini sıralıyor:



BOL SU İÇİN: Sıcak havalarda terlemeyle birlikte vücuttan atılan su artıyor. Vücudun susuz kalması baş dönmesi, bulantı ve bayılma hissine neden oluyor. Bu şikayetleri azaltmak için bolca su tüketmek gerekiyor.

MEYVEYİ ÖLÇÜLÜ YİYİN: Rengârenk meyveler fazla tüketimi şeker ve kalori alımına neden oluyor. Bu nedenle ölçülü tüketmek gerekiyor.

ŞOK DİYETLERDEN KAÇININ: Şok diyetler, hızlı kilo verdiriyor. Ancak bu kayıp yağdan değil su ve kaslarda yaşanıyor. Bu da, sağlığı bozuyor.

GAZLI İÇECEKLERE DİKKAT: Gazlı içecekler sağlığı bozuyor. Bunun yerine ayran, kefir ve maden suyu içmek gerekiyor.