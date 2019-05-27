Bir dünya şifa!

aylarınıngelmesiylepazartezgahlarındayerini alanyanisağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor.A, ve C vitaminleri içeren yeni dünya,lifli yapısı ile sindirimi hızlandırıyor.Kabızlık sorununu bitiriyor. İçerisindeportakal kadardiğer faydaları şöyle sıralanıyor:Lifli içeriği ile tok tutar. Kilovermeye yardımcıdır.Böbrek ve mesane sağlığını korur.Kan dolaşımını düzenler.Mide hastalıklarının ilacıdır.