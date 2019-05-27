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Bir dünya şifa!

Bahar aylarının gelmesiyle pazar tezgahlarında yerini alan yeni dünya, yani Malta eriği sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor.

Bir dünya şifa!
Bahar aylarının gelmesiyle pazar tezgahlarında yerini alan yeni dünya, yani Malta eriği sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. A, ve C vitaminleri içeren yeni dünya, lifli yapısı ile sindirimi hızlandırıyor. Kabızlık sorununu bitiriyor. İçerisinde portakal kadar C vitamini barındıran bu meyvenin diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Kan şekerini dengeler. Diyabet hastalığına karşı korur.
Lifli içeriği ile tok tutar. Kilo vermeye yardımcıdır.
Bağırsakların çalışmasını hızlandırır. Sindirim sorunlarını bitirir.
Böbrek ve mesane sağlığını korur.
Hamilelerde düşük tehlikesini azaltır.
Kan dolaşımını düzenler.
Sinirleri güçlendirir. Beyni korur.
Mide hastalıklarının ilacıdır.

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