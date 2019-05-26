Sarı nokta hastalığı sinsice ilerliyor! Uzmanlar uyardı: Tedavi edilmezse körlüğe bile neden olabilir Güneş ışınlarının neden olduğu sarı nokta hastalığı, sinsi ilerliyor. Tedavi edilmediğinde körlüğe bile neden olabiliyor. Bu hastalıktan korunmak için ıspanak, brokoli, ceviz ve balkabağı tüketmek gerekiyor.





Hava sıcaklıklarının artması, güneşin kendini iyice hissettirmeye başlaması ile güneşe maruz kalma süresi uzuyor. Bu durum, sık görülen göz rahatsızlıklarından sarı nokta hastalığına davetiye çıkartıyor. Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Atmaca, güneş ışınlarına uzun süre maruz kalmanın göze zarar verdiğini belirtiyor. İleri yaş hastalığı olan sarı noktayla ilgili TAKVİM okuyucularını bilgilendiriyor... sıcaklıklarının artması, güneşin kendini iyice hissettirmeye başlaması ile güneşe maruz kalma süresi uzuyor. Bu durum, sık görülen göz rahatsızlıklarındandavetiye çıkartıyor. Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Atmaca, güneş ışınlarına uzun süre maruz kalmanın göze zarar verdiğini belirtiyor. İleri yaş hastalığı olan sarı noktayla ilgilibilgilendiriyor... HABERİN DEVAMI

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