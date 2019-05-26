Her derde deva bakla

Baklagiller familyasından olan bakla, şifa dağıtıyor. Diyetisyen ve Fitoterapist İrem İmrağ, baklanın faydaları hakkında bilgi veriyor:
Parkinson'dan korur: Bu hastalık, beyin hücrelerinin ölümüne neden olur. Bakla ise beynin ihtiyacı olan dopamini sağlıyor ve Parkinson'dan korur.
Bağışıklığı güçlendirir: Vitamin ve mineral içeriği ile bakla, serbest radikallerle savaşır. Hastalıklardan korur.
Kemikleri besler: Manganez ve bakırdan zengin bakla, kemikleri güçlendirir. Kemik erimesinden korur.
Kansızlığı bitirir: Demir açısından zengin olan bakla, kandaki demir seviyesini artırır. Kansızlığı bitirir.
Tansiyonu düşürür: Yüksek tansiyonu düşüren bakla, kalbi korur.
Kolesterolün düşmanı: Kan damarlarını korur. Kolesterolü düşürür.
Parkinson'dan korur: Bu hastalık, beyin hücrelerinin ölümüne neden olur. Bakla ise beynin ihtiyacı olan dopamini sağlıyor ve Parkinson'dan korur.
Bağışıklığı güçlendirir: Vitamin ve mineral içeriği ile bakla, serbest radikallerle savaşır. Hastalıklardan korur.
Kemikleri besler: Manganez ve bakırdan zengin bakla, kemikleri güçlendirir. Kemik erimesinden korur.
Kansızlığı bitirir: Demir açısından zengin olan bakla, kandaki demir seviyesini artırır. Kansızlığı bitirir.
Tansiyonu düşürür: Yüksek tansiyonu düşüren bakla, kalbi korur.
Kolesterolün düşmanı: Kan damarlarını korur. Kolesterolü düşürür.
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