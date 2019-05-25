Doymuş katı yağlar, aşırı kilo, trans yağ içeren yiyecekler (cips, kraker, kurabiyeler vb.) ve fast food ürünler kolesterolü yükseltiyor. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı, kolesterolü düşüren doğal besinleri sıralıyor:
YULAF: Kötü kolesterolü düşürür.
KURUYEMİŞ: Ceviz, badem ve fındık kalbi korur.
MEYVE: Elma ve üzüm kolesterolün damarlara verdiği hasarı giderir.
ÇİKOLATA( KAKAO): Güçlü antioksidan içerir. Kolesterolü düşürür.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.