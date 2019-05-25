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Kolesterolün tatlı ilacı:

Kolesterolün tatlı ilacı

Doymuş katı yağlar, aşırı kilo, trans yağ içeren yiyecekler (cips, kraker, kurabiyeler vb.) ve fast food ürünler kolesterolü yükseltiyor. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı, kolesterolü düşüren doğal besinleri sıralıyor:

YULAF: Kötü kolesterolü düşürür.
KURUYEMİŞ: Ceviz, badem ve fındık kalbi korur.
MEYVE: Elma ve üzüm kolesterolün damarlara verdiği hasarı giderir.
ÇİKOLATA( KAKAO): Güçlü antioksidan içerir. Kolesterolü düşürür.

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