Çağın vebası kanser, hem kendi hayatımızı hem de sevdiklerimizin hayatını tehdit ediyor. Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl, şekerli besinlerin kansere neden olduğu konusunda uyarıyor. Özellikle ekmek, makarna, börek gibi hamurlu gıdalar, pirinç, patates, mısır gibi glisemik indeksi yüksek gıdalardan uzak durmak gerektiğini belirtiyor. Şeker oranı yüksek olmasına rağmen balın içeriğindeki olumlu maddeler ile kanserle savaştığını vurgulayan Prof. Dr. Karagöl, şöyle devam ediyor: "İstanbul Üniversitesi'nde meme kanser hücrelerinde yapılan bir çalışmaya göre kestane ve çam balı meme kanseri hücrelerini öldürücü etkiye sahip. Yine kanser hastalarının lifli yapıya sahip meyve ve sebzeleri yiyebilir. Karpuz, kavun, şeftali, tatlı elma, çilek, incir tüketilebilir ancak aşırıya kaçmamalıdır."