Şişko dünya Dünya şişmanlıyor. Çağın son vebası obezite, her geçen gün artıyor. Uzmanlar, ‘Beden kitlesi endeksi 30’un üstünde olan herkes obezdir. Hareket edin, sağlıklı beslenin’ diyor...





Geceleri mutfaktan uzak durun.

Yemek tabaklarınız küçük, salata tabaklarınız büyük olsun.

Aşırı yağlı ve şekerli besinlerden kaçının.

Fast food değil, evde yapılan yemekleri tüketin.

Beyaz ekmek yerine, tam buğday unundan yapılan ekmekleri tüketin.

Egzersiz ve spor yapın.

Trans ve doymuş yağ içeren hayvansal ürünler sınırlı kullanın.

Düzenli uyuyun. Türkiye , obezite açısından Avrupa'da birinci sırada yer alıyor. Araştırmalar; ülke nüfusun yüzde 63'ünün kilolu olduğunu gösteriyor. Prof. Dr. Mahir Özmen, beden kitlesi endeksi 30'un üzerinde olan herkese obez, 40'ın üzerindekilere morbid obez, 50'nin üzerindekilere de süper obez denildiğini belirtiyor.Obezitenin eklem sorunları, kalp ve damar hastalıkları, diyabet ile uyku apnesi gibi problemleri beraberinde getirdiğini kaydediyor. Önerilerini şöyle sıralıyor:Geceleri mutfaktan uzak durun.Aşırı yağlı ve şekerli besinlerden kaçının.Beyaz ekmek yerine, tam buğday unundan yapılan ekmekleri tüketin.Trans ve doymuş yağ içeren hayvansal ürünler sınırlı kullanın. TÜM MANŞETLER