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Bir parça mutluluk

Tadı ve kokusuyla harikalar yaratan çikolata, hem mutluluğun adresine dönüşüyor hem de beyne ve hafızaya iyi geliyor. Cinsel gücü de artırıyor...

Bir parça mutluluk
Nörolog Dr. Mehmet Yavuz, çikolatanın insan psikolojisi üzerindeki etkilerini şöyle anlatıyor: Beyne gönderdiği olumlu etkiler sayesinde çikolata, kişinin kendini daha iyi hissetmesini sağlıyor. Beyin, vücuda giren çikolatayı bir ödül olarak algılıyor ve endorfin salgılanmasını sağlıyor. Çünkü çikolata beyne doğrudan etki eden tiramin, feniletilamin, teobromin ve kafein gibi bileşikleri içeriyor. Ayrıca çikolatanın phenethylamine (PEA) içermesi sinir sistemini uyarmasını sağlıyor. Sonuç mu? Mutluluk...

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