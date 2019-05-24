Bak şu kimyona Kimyon içerdiği flavonoid ve polifenol bileşenler sayesinde vücutta hasar oluşturan moleküller olan serbest radikallerle savaşır. Kimyonun antioksidan etkisi; zerdeçal ve karabiberle birleştiğinde inflamasyona karşı adeta bir kalkan oluşturur.

Kimyon içerdiği flavonoid ve polifenol bileşenler sayesinde vücutta hasar oluşturan moleküller olan serbest radikallerle savaşır. Kimyonun antioksidan etkisi; zerdeçal ve karabiberle birleştiğinde inflamasyona karşı adeta bir kalkan oluşturur. Böylece hipertansiyon, tip 2 diyabet, osteoporoz, Alzheimer gibi hastalıklardan korur...



MIŞIL MIŞIL UYUTUR

Kimyon, içerisindeki esansiyel yağlar sayesinde stresi önler, rahat bir şekilde uykuya dalmanızı kolaylaştırır.



ANNE SÜTÜNÜ ARTIRIR

Ayrıca kimyon, içerisindeki timol adı verilen mucize bileşen sayesinde kadınlarda süt üretimini artırır. Kimyonun bal ile beraber tüketimi bu etkiyi artırıcı etki gösterir.



CİLDİ VE SAÇI PARLATIR

Kimyon; A, B, C, E vitaminleri, çinko ve selenyumdan zengin içeriği ile saç ve cilt sağlığını korur. Kimyonun bol miktarda içerdiği fosfor, ciltte meydana gelen sivilce, döküntü gibi sorunların giderilmesine yardımcı olur...







​HİNDİSTAN GÜZELİ!

içerdiği flavonoid ve polifenol bileşenler sayesinde vücutta hasar oluşturan moleküller olan serbest radikallerle savaşır. Kimyonun antioksidan etkisi; zerdeçal ve karabiberle birleştiğinde inflamasyona karşı adeta bir kalkan oluşturur. Böylece hipertansiyon, tip 2 diyabet, osteoporoz, Alzheimer gibi hastalıklardan korur...Kimyon, içerisindeki esansiyel yağlar sayesinde stresi önler, rahat bir şekilde uykuya dalmanızı kolaylaştırır.Ayrıca kimyon, içerisindeki timol adı verilen mucize bileşen sayesinde kadınlarda süt üretimini artırır. Kimyonun bal ile beraber tüketimi bu etkiyi artırıcı etki gösterir.Kimyon; A, B, C, E vitaminleri, çinko ve selenyumdan zengin içeriği ile saç ve cilt sağlığını korur. Adriana Lima , cilt bakımını asla ihmal etmiyor. Yüzünü bitkisel doğal yağlar ile temizliyor. Günde en az 1 tane Hindistan cevizi suyu içen Lima, bunun cildine sağlık ve canlılık kattığına inanıyor. Hatta öyle ki Hindistan cevizini kırıp suyunu nemlendirici olarak kullanıyor. Saçlarının nem ve parlaklık kazanması için ise düzenli olarak avakado maskeleri uyguluyor. TÜM MANŞETLER