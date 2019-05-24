Anne olmak için meyve yiyin | Anne olmak için hangi besinler tüketilmeli?

HER hastalığın bir tedavisi olduğunu açıklayan şifacı Anthony William, ilaçların tamamen bir aldatmaca olduğunu vurguladı. Son dönemde 'meyve zararlıdır' iddialarının tamamen bir kandırmaca olduğunu belirten William, şu bilgileri paylaştı:
DOĞRU BİLİNEN YANLIŞ
Doktorların son dönemde 'Şeker zararlıdır' açıklamaları, en çok meyveye zarar verdi. Tüm dünyada hastalıklarla mücadele eden insanlara doktorlar ilk olarak 'Meyveyi kesmelisin' dedi. Birbirinden farklı meyvelerin kanser, diyabet ve hatta obeziteye neden olduğunu söyledi. Meyvedeki fruktoz şekerinin, yapay tatlandırıcılardan farklı olduğunu kimse söylemedi. Gerçek şu ki meyve, bir insanın sağlıklı olması için en gerekli besindir. İçeriğindeki su ve posayla vücuda güç veren meyve yalnızca şekerden ibaret değildi. Sağlıklı ve uzun bir ömür için olmazsa olmazdır... Günümüzde kısırlık, gün geçtikçe hızlanıyor. Bir kadının üreme sistemi, meyve vermek için faydalı içeriği ile sayısız meyveye ihtiyaç duyuyor. Meyvelerin vitaminlerden daha fazla faydalanmak için mutlaka mevsiminde tüketmek gerekiyor...
PORTAKAL GÜÇ VERİR
Doktorlar, herkese işlenmiş şekerden uzak durmalarını, çünkü bunların kansere neden olduğunu söylüyor. Yani meyve, kansere neden olmuyor aksine kanserden koruyor. Diyetinden meyveyi çıkaran bir kanser hastası, hastalığa karşı en büyük silahını bırakıyor demektir. Elma, mango, papaya, üzüm, kavun, kivi, portakal güçlü bir vücut için olmazsa olmaz besinleri oluşturuyor.
YABANA ATMAYIN!
Yaban mersini, beyin hücrelerini besliyor. Hafıza kayıplarına karşı koruma sağlıyor. Bunun dışında üzüm, erik, portakal ve yaban mersini, cildin gençleşmesine yardımcı oluyor. Erken yaşlanmayı engelliyor. Günde bir elma yemek ise hastalıklara karşı koruma sağlıyor.
MEDİKAL MEDYUM'UN SAĞLIK MUCİZELERİ 12 - BİTTİ
DOĞRU BİLİNEN YANLIŞ
Doktorların son dönemde 'Şeker zararlıdır' açıklamaları, en çok meyveye zarar verdi. Tüm dünyada hastalıklarla mücadele eden insanlara doktorlar ilk olarak 'Meyveyi kesmelisin' dedi. Birbirinden farklı meyvelerin kanser, diyabet ve hatta obeziteye neden olduğunu söyledi. Meyvedeki fruktoz şekerinin, yapay tatlandırıcılardan farklı olduğunu kimse söylemedi. Gerçek şu ki meyve, bir insanın sağlıklı olması için en gerekli besindir. İçeriğindeki su ve posayla vücuda güç veren meyve yalnızca şekerden ibaret değildi. Sağlıklı ve uzun bir ömür için olmazsa olmazdır... Günümüzde kısırlık, gün geçtikçe hızlanıyor. Bir kadının üreme sistemi, meyve vermek için faydalı içeriği ile sayısız meyveye ihtiyaç duyuyor. Meyvelerin vitaminlerden daha fazla faydalanmak için mutlaka mevsiminde tüketmek gerekiyor...
PORTAKAL GÜÇ VERİR
Doktorlar, herkese işlenmiş şekerden uzak durmalarını, çünkü bunların kansere neden olduğunu söylüyor. Yani meyve, kansere neden olmuyor aksine kanserden koruyor. Diyetinden meyveyi çıkaran bir kanser hastası, hastalığa karşı en büyük silahını bırakıyor demektir. Elma, mango, papaya, üzüm, kavun, kivi, portakal güçlü bir vücut için olmazsa olmaz besinleri oluşturuyor.
YABANA ATMAYIN!
Yaban mersini, beyin hücrelerini besliyor. Hafıza kayıplarına karşı koruma sağlıyor. Bunun dışında üzüm, erik, portakal ve yaban mersini, cildin gençleşmesine yardımcı oluyor. Erken yaşlanmayı engelliyor. Günde bir elma yemek ise hastalıklara karşı koruma sağlıyor.
MEDİKAL MEDYUM'UN SAĞLIK MUCİZELERİ 12 - BİTTİ
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