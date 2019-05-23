Fıstık gibi!

B vitamininden zengin yer fıstığı, sağlık saçıyor. Düzenli tüketildiğinde hastalıklara karşı koruma sağlıyor. Uzmanlar, yer fıstığının faydalarını şöyle sıralıyor.Mide ve kolon kanserinden korur.Alzheimer hastalığını engeller.Kan dolaşımını artırır.Kan şekerini dengeler ve diyabetten korur.Sinir hastalıklarına iyi gelirSafra taşlarına faydalıdır.Kolesterolü düşürür.Mutluluk verir.İnmeden korur.Sedefi tedavi eder.Victoria's Secret meleği Taylor Hill, ara öğünlerinde fıstık yediğini, bu sayede formda ve güzel kaldığını söyledi.