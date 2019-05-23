Bugünkü
Takvim

Fıstık gibi!

B vitamininden zengin yer fıstığı, sağlık saçıyor. Düzenli tüketildiğinde hastalıklara karşı koruma sağlıyor

Fıstık gibi!
B vitamininden zengin yer fıstığı, sağlık saçıyor. Düzenli tüketildiğinde hastalıklara karşı koruma sağlıyor. Uzmanlar, yer fıstığının faydalarını şöyle sıralıyor.
Mide ve kolon kanserinden korur.
Alzheimer hastalığını engeller.
Kan dolaşımını artırır.
Kan şekerini dengeler ve diyabetten korur.
Sinir hastalıklarına iyi gelir
Safra taşlarına faydalıdır.
Kolesterolü düşürür.
Mutluluk verir.
İnmeden korur.
Sedefi tedavi eder.



Victoria's Secret meleği Taylor Hill, ara öğünlerinde fıstık yediğini, bu sayede formda ve güzel kaldığını söyledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriFıstık gibi!
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri