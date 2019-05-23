Aşk domatesi Kahvaltı sofralarının baş tacı domates, mutluluğun kapılarını aralıyor. A ve C vitaminlerinin yanı sıra folik asit zengini de olan domates, yüksek oranda antioksidan içeriyor.

Kahvaltı sofralarının baş tacı domates, mutluluğun kapılarını aralıyor. A ve C vitaminlerinin yanı sıra folik asit zengini de olan domates, yüksek oranda antioksidan içeriyor. Kalpten diyabete, cinsel yaşama da renk katıyor. Çiftlerde cinsel isteksizliği bitiriyor. Sperm sayısını artırıyor. Beyin sağlığını da destekleyen domatesin sağlığa olan diğer faydaları şöyle sıralanıyor...

Kanserden korur.

Prostatı engeller.

Kan basıncını düzenler.

Kalp krizi riskini azaltır.

Kan şekerini dengeler.

Kabızlığı önler.

Bağırsakları çalıştırır.

Karaciğeri korur. sofralarının baş tacımutluluğun kapılarını aralıyor. A ve C vitaminlerinin yanı sıra folik asit zengini de olan domates, yüksek oranda antioksidan içeriyor. Kalpten diyabete, kanser den gribe kadar pek çok hastalığa iyi gelen domates,renk katıyor. Çiftlerde cinsel isteksizliği bitiriyor. Sperm sayısını artırıyor. Beyin sağlığını da destekleyen domatesin sağlığa olan diğer faydaları şöyle sıralanıyor...Prostatı engeller.Kalp krizi riskini azaltır.Kabızlığı önler.Karaciğeri korur. TÜM MANŞETLER