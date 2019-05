Bağırsaklara da maydanoz | Güçlü bağırsaklar için nasıl beslenmek gerek?

diyabet, kolesterol, kanser ve bağırsak hastalıkları... Tüm bunlar en sık görülen kronik hastalıkların başında geliyor. Medikal medyum Anthony William ise bu hastalıklarla ilgili ezberleri bozuyor. Her hastalığın bir tedavisi olduğunu belirten Medikal medyum, bağırsak sağlığına dikkat çekiyor. Güçlü bir vücut için güçlü bağırsaklara sahip olmak gerektiğini belirterek şu bilgileri veriyor... Sindirim sistemi, tıpta hala gizemini koruyan bir mucizedir. Sindirim yolu, sağlığın önemli bir parçasını oluşturuyor. Vücudun içten dışa iyileşmesini sağlıyor. Sindirim yolu; mide, ince bağırsak, kalın bağırsak, karaciğer ve safra kesesini kapsıyor. Sağlıklı biryavaş yemek, bol çiğnemek ve ne yediğinin bilincinde olmak gerekiyor.Bir nehir gibi akan bağırsakların içerisinde, milyonlarca hatta trilyonlarca bakteri bulunuyor. Bu bakteriler,bulunmasını ve sindirim sisteminin sağlıklı kalmasını sağlıyor. Bağırsaklar, vücudunolarak adlandırılıyor. Modern zamanda insanlar; cıva, alüminyum, bakır, nikel ve kurşun gibi ağır metallere maruz kalıyor. Bu ağır metaller, karaciğer, safra kesesi ve bağırsaklarda birikiyor. Zamanla sindirim yolunuVücudun sindirim sisteminin bu metallerden arınmasında ve sağlığını korumadaBağırsak sağlığını korumada şu besinler kurtarıcı rol oynuyor:KİŞNİŞ: Her gün yarım bardak yiyin. Salatalara ve hazırladığınız meyve sularına ekleyin.SARIMSAK: Her gün iki diş sarımsak yemek, bağırsak sağlığını güçlendirir.