Bağırsaklara da maydanoz | Güçlü bağırsaklar için nasıl beslenmek gerek?

Tansiyon, diyabet, kolesterol, kanser ve bağırsak hastalıkları... Tüm bunlar en sık görülen kronik hastalıkların başında geliyor. Medikal medyum Anthony William ise bu hastalıklarla ilgili ezberleri bozuyor. Her hastalığın bir tedavisi olduğunu belirten Medikal medyum, bağırsak sağlığına dikkat çekiyor. Güçlü bir vücut için güçlü bağırsaklara sahip olmak gerektiğini belirterek şu bilgileri veriyor... Sindirim sistemi, tıpta hala gizemini koruyan bir mucizedir. Sindirim yolu, sağlığın önemli bir parçasını oluşturuyor. Vücudun içten dışa iyileşmesini sağlıyor. Sindirim yolu; mide, ince bağırsak, kalın bağırsak, karaciğer ve safra kesesini kapsıyor. Sağlıklı bir sindirim sistemi için yavaş yemek, bol çiğnemek ve ne yediğinin bilincinde olmak gerekiyor.
İKİNCİ BEYNİMİZ...
Bir nehir gibi akan bağırsakların içerisinde, milyonlarca hatta trilyonlarca bakteri bulunuyor. Bu bakteriler, bağırsaklarda faydalı bakterilerin bulunmasını ve sindirim sisteminin sağlıklı kalmasını sağlıyor. Bağırsaklar, vücudun ikinci beyni olarak adlandırılıyor. Modern zamanda insanlar; cıva, alüminyum, bakır, nikel ve kurşun gibi ağır metallere maruz kalıyor. Bu ağır metaller, karaciğer, safra kesesi ve bağırsaklarda birikiyor. Zamanla sindirim yolunu iltihaplandırıyor ve hastalıkları beraberinde getiriyor. Vücudun sindirim sisteminin bu metallerden arınmasında ve sağlığını korumada doğal besinler kurtarıcı oluyor...
KURTARICI KİŞNİŞ
Bağırsak sağlığını korumada şu besinler kurtarıcı rol oynuyor:
KİŞNİŞ: Her gün yarım bardak yiyin. Salatalara ve hazırladığınız meyve sularına ekleyin.
MAYDANOZ: Her gün çeyrek bardak tüketin. Salatalara ve meyve sularına da ekleyin.
SARIMSAK: Her gün iki diş sarımsak yemek, bağırsak sağlığını güçlendirir.
ADAÇAYI: Her gün iki fincan tüketmek, sindirimi düzenler.
MEDİKAL MEDYUM'UN SAĞLIK MUCİZELERİ 10 / YARIN: SAFRA KESESİNİ GÜÇLENDİRİN
İKİNCİ BEYNİMİZ...
Bir nehir gibi akan bağırsakların içerisinde, milyonlarca hatta trilyonlarca bakteri bulunuyor. Bu bakteriler, bağırsaklarda faydalı bakterilerin bulunmasını ve sindirim sisteminin sağlıklı kalmasını sağlıyor. Bağırsaklar, vücudun ikinci beyni olarak adlandırılıyor. Modern zamanda insanlar; cıva, alüminyum, bakır, nikel ve kurşun gibi ağır metallere maruz kalıyor. Bu ağır metaller, karaciğer, safra kesesi ve bağırsaklarda birikiyor. Zamanla sindirim yolunu iltihaplandırıyor ve hastalıkları beraberinde getiriyor. Vücudun sindirim sisteminin bu metallerden arınmasında ve sağlığını korumada doğal besinler kurtarıcı oluyor...
KURTARICI KİŞNİŞ
Bağırsak sağlığını korumada şu besinler kurtarıcı rol oynuyor:
KİŞNİŞ: Her gün yarım bardak yiyin. Salatalara ve hazırladığınız meyve sularına ekleyin.
MAYDANOZ: Her gün çeyrek bardak tüketin. Salatalara ve meyve sularına da ekleyin.
SARIMSAK: Her gün iki diş sarımsak yemek, bağırsak sağlığını güçlendirir.
ADAÇAYI: Her gün iki fincan tüketmek, sindirimi düzenler.
MEDİKAL MEDYUM'UN SAĞLIK MUCİZELERİ 10 / YARIN: SAFRA KESESİNİ GÜÇLENDİRİN
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