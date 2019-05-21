MS’ın tek ilacı zerdeçal | MS'ten kurtulmak için hangi besinler tüketilmeli?

sağlıklı ve uzun bir ömrün hayalini kuruyor. Ancak modern hayatın neden olduğu değişen beslenme alış- kanlıkları ve hare- ketsiz yaşam, hastalıklara davetiye çıkartıyor. Üstelik doktorlar, bu hastalıklardan çoğu için 'kesin bir tedavisi yok' deniyor. İlaca ve hastalıklara bağımlı yaşayan insanların en büyük ilacı ise toprakta bulunuyor. Paketlenmiş gıdaların aksine doğal besinler, kanserden tansiyona, diyabetten kolesterole yüzlerce hastalığa şifa oluyor. Kendisini Medikal medyum olarak adlandıran şifacı Anthony William, hastalıklarla ilgili ezberleri bozuyor. Her hastalığın tedavisinin mümkün olduğunu söyleyen Anthony William,MS, merkezi sinir sisteminin koruyucu tabakasının ve iletim merkezinin iltihaplanıp zarar görmesiyle ortaya çıkıyor. Vücudun tüm birimlerini yöneten sinyalleri taşıyan sinirlerdeki en ufak bir sorun, bu sinirlerden geçen mesajların karışmasına neden oluyor ve vücutta çeşitli hasarlara yol açıyor. MS; kas ağrıları ve spazmlara, zayıflık, güçsüzlük ve yorgunluğa, baş dönmesi ve sersemliğe, sindirim sorunlarına ve hatta tekerlekli sandalyeye mahkum bir hayata neden oluyor. Tıp camiası, MS'i bağışıklık sisteminin sinir kılıflarına saldırması olarak tanımlıyor. Ancak yapılan araştırmalar, insan vücudunungösteriyor. Üstelik günümüzde doktorlar,olmadığına inanıyor ve burada büyük bir yanılgıya düşüyor.Gerçek şu ki, iyileştirilebilir. MS hastalığı vücuda giren Epstein Barr virüsünün bir çeşididir. Vücuda girdikten sonra kronik iltihaplanmaya neden olan bu virüs, bedeni ele geçirir. Sinirlerde iltihaplanma yapana bu virüs, MS hastalığına neden olur. İlaç tedavisinin yanında besinler, hem sinirlerin onarımında hem de virüsle mücadelede yardımcıdır.ve hastalığın şikayetlerini azaltır.Doktorlar, MS'i, tedavi etmek için bağışıklığı zayıflatan ilaçlar yazıyor. Bu, bizi daha çok hasta ediyor. MS'ten kurtulmak için şu besinleri tüketmek gerekiyor:Zerdeçalda bulunan kürkümin maddesi, sinirleri onarır. Ağrıyı dindirir.Merkezi sinir sistemini besler. Beyni güçlendirir.Sinirleri onarır. Beyni korur.Vücuttaki ilhaplanmayı azaltır. Sinir hücrelerini onarır.Günde 1-2 bardak içmek gerekir.Vücuda güç verir.İlk başlarda bulanık görme, çift görme, göz ağrısıKronik güçsüzlük ve yorgunlukKronik ağrılarTitremelerKollarda ve ayaklarda uyuşmaBacaklarda yürüme sorunlarına yol açacak güçsüzlükHafıza sorunlarıKonuşma bozuklukları

MEDİKAL MEDYUM'UN SAĞLIK MUCİZELERİ 9

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