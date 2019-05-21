MS’ın tek ilacı zerdeçal | MS'ten kurtulmak için hangi besinler tüketilmeli?

Herkes, sağlıklı ve uzun bir ömrün hayalini kuruyor. Ancak modern hayatın neden olduğu değişen beslenme alış- kanlıkları ve hare- ketsiz yaşam, hastalıklara davetiye çıkartıyor. Üstelik doktorlar, bu hastalıklardan çoğu için 'kesin bir tedavisi yok' deniyor. İlaca ve hastalıklara bağımlı yaşayan insanların en büyük ilacı ise toprakta bulunuyor. Paketlenmiş gıdaların aksine doğal besinler, kanserden tansiyona, diyabetten kolesterole yüzlerce hastalığa şifa oluyor. Kendisini Medikal medyum olarak adlandıran şifacı Anthony William, hastalıklarla ilgili ezberleri bozuyor. Her hastalığın tedavisinin mümkün olduğunu söyleyen Anthony William, bugün MS'ten kurtulmanın şifresini açıklıyor...
KAS AĞRILARI VE KRAMP
MS, merkezi sinir sisteminin koruyucu tabakasının ve iletim merkezinin iltihaplanıp zarar görmesiyle ortaya çıkıyor. Vücudun tüm birimlerini yöneten sinyalleri taşıyan sinirlerdeki en ufak bir sorun, bu sinirlerden geçen mesajların karışmasına neden oluyor ve vücutta çeşitli hasarlara yol açıyor. MS; kas ağrıları ve spazmlara, zayıflık, güçsüzlük ve yorgunluğa, baş dönmesi ve sersemliğe, sindirim sorunlarına ve hatta tekerlekli sandalyeye mahkum bir hayata neden oluyor. Tıp camiası, MS'i bağışıklık sisteminin sinir kılıflarına saldırması olarak tanımlıyor. Ancak yapılan araştırmalar, insan vücudunun kendi kendisine saldırmayacağını gösteriyor. Üstelik günümüzde doktorlar, MS'in bir çözümünün olmadığına inanıyor ve burada büyük bir yanılgıya düşüyor.
BEDENİ TÜKETİR
Gerçek şu ki MS, iyileştirilebilir. MS hastalığı vücuda giren Epstein Barr virüsünün bir çeşididir. Vücuda girdikten sonra kronik iltihaplanmaya neden olan bu virüs, bedeni ele geçirir. Sinirlerde iltihaplanma yapana bu virüs, MS hastalığına neden olur. İlaç tedavisinin yanında besinler, hem sinirlerin onarımında hem de virüsle mücadelede yardımcıdır. MS hastalığını tedavi eder ve hastalığın şikayetlerini azaltır.
KEFİRSİZ OLMAZ!
Doktorlar, MS'i, tedavi etmek için bağışıklığı zayıflatan ilaçlar yazıyor. Bu, bizi daha çok hasta ediyor. MS'ten kurtulmak için şu besinleri tüketmek gerekiyor:
KÜRKÜMİN: Zerdeçalda bulunan kürkümin maddesi, sinirleri onarır. Ağrıyı dindirir.
TAŞKESEN OTU: Merkezi sinir sistemini besler. Beyni güçlendirir.
ASLAN YELESİ MANTARI: Sinirleri onarır. Beyni korur.
YEŞİL ÇAY: Vücuttaki ilhaplanmayı azaltır. Sinir hücrelerini onarır.
KEFİR: Günde 1-2 bardak içmek gerekir.
KUZU ETİ: Vücuda güç verir.
BELİRTİLERİ NELERDİR?
İlk başlarda bulanık görme, çift görme, göz ağrısı
Kronik güçsüzlük ve yorgunluk
Kronik ağrılar
Titremeler
Kollarda ve ayaklarda uyuşma
Bacaklarda yürüme sorunlarına yol açacak güçsüzlük
Hafıza sorunları
Konuşma bozuklukları
KAS AĞRILARI VE KRAMP
MS, merkezi sinir sisteminin koruyucu tabakasının ve iletim merkezinin iltihaplanıp zarar görmesiyle ortaya çıkıyor. Vücudun tüm birimlerini yöneten sinyalleri taşıyan sinirlerdeki en ufak bir sorun, bu sinirlerden geçen mesajların karışmasına neden oluyor ve vücutta çeşitli hasarlara yol açıyor. MS; kas ağrıları ve spazmlara, zayıflık, güçsüzlük ve yorgunluğa, baş dönmesi ve sersemliğe, sindirim sorunlarına ve hatta tekerlekli sandalyeye mahkum bir hayata neden oluyor. Tıp camiası, MS'i bağışıklık sisteminin sinir kılıflarına saldırması olarak tanımlıyor. Ancak yapılan araştırmalar, insan vücudunun kendi kendisine saldırmayacağını gösteriyor. Üstelik günümüzde doktorlar, MS'in bir çözümünün olmadığına inanıyor ve burada büyük bir yanılgıya düşüyor.
BEDENİ TÜKETİR
Gerçek şu ki MS, iyileştirilebilir. MS hastalığı vücuda giren Epstein Barr virüsünün bir çeşididir. Vücuda girdikten sonra kronik iltihaplanmaya neden olan bu virüs, bedeni ele geçirir. Sinirlerde iltihaplanma yapana bu virüs, MS hastalığına neden olur. İlaç tedavisinin yanında besinler, hem sinirlerin onarımında hem de virüsle mücadelede yardımcıdır. MS hastalığını tedavi eder ve hastalığın şikayetlerini azaltır.
KEFİRSİZ OLMAZ!
Doktorlar, MS'i, tedavi etmek için bağışıklığı zayıflatan ilaçlar yazıyor. Bu, bizi daha çok hasta ediyor. MS'ten kurtulmak için şu besinleri tüketmek gerekiyor:
KÜRKÜMİN: Zerdeçalda bulunan kürkümin maddesi, sinirleri onarır. Ağrıyı dindirir.
TAŞKESEN OTU: Merkezi sinir sistemini besler. Beyni güçlendirir.
ASLAN YELESİ MANTARI: Sinirleri onarır. Beyni korur.
YEŞİL ÇAY: Vücuttaki ilhaplanmayı azaltır. Sinir hücrelerini onarır.
KEFİR: Günde 1-2 bardak içmek gerekir.
KUZU ETİ: Vücuda güç verir.
BELİRTİLERİ NELERDİR?
İlk başlarda bulanık görme, çift görme, göz ağrısı
Kronik güçsüzlük ve yorgunluk
Kronik ağrılar
Titremeler
Kollarda ve ayaklarda uyuşma
Bacaklarda yürüme sorunlarına yol açacak güçsüzlük
Hafıza sorunları
Konuşma bozuklukları
MEDİKAL MEDYUM'UN SAĞLIK MUCİZELERİ 9
YARIN: BAĞIRSAKLARI GÜÇLENDIRIN
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