Modern hayat, hem bedeni hem de ruhu değiştiriyor. Beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzındaki farklılıklar, insan vücudunun dengesini bozuyor. Paketli gıdaların fazla tüketimi kronik hastalıkları beraberinde getiriyor. Günlük yaşamın stresi, koşturmacası ve üzüntüsü ise ruhu hasta ediyor. Günümüzde depresyon, kronik hastalıklardan sonra en çok görülen rahatsızlığı oluşturuyor. Medikal medyum Anthony William, doktorların 'gizemli hastalık' dediği depresyonu ele alıyor. Depresyonun nedenleri ve tedavisi hakkında bilgi veriyor...

EN ŞİDDETLİ HASTALIK

Kişisel olarak depresyon yaşamayan biri bile, yakınlarında yaşamış birini mutlaka tanıyor. Tıp camiası, ruhun sancı çektiği bu duruma hala gizemini koruyan bir hastalık olarak yaklaşıyor. Ancak depresyon, dünyada en şiddetli hastalıklardan birini oluşturuyor. Depresyon; üzüntü, daha önce keyif veren aktivitelere karşı ilgi kaybı, düşünme, konuşma veya hareketlerde yavaşlama ve hatta kendine zarar verme gibi belirtiler oluşturuyor. Depresyonun altında yatana pek çok neden bulunuyor. Bunlar kimi zaman travmatik bir kayıp ve stres gibi duygusal temelliyken, ağır metaller ve virüsler gibi fiziksel nedenlerden kaynaklanabiliyor.

STRES VE BOŞANMA

Depresyonun en açık sebeplerinden birini, duygusal şoklar oluşturuyor. Sevilen birinin kaybı, boşanma, aldatılmak ve gelecek kaygısı ruhsal çöküşle birlikte depresyonu beraberinde getiriyor. Ruhsal bir hastalık olan depresyon, fiziksel ortamdan ve virüslerden de etkileniyor. Vücuda giren Enstein Barr virüsü, sinirleri ele geçiriyor ve onları sürekli iltihaplandırıyor. Bu da beyne giden sinyalleri etkiliyor ve depresyona yol açıyor. Vücuda giren ağır metaller, hastalık ve mutsuzluk dağıtıyor... Modern yaşantının bir sonucu olarak vücut zehirli ağır metalleri biriktiriyor. Özellikle konservelerdeki alüminyum ve kurşunlar ile musluk suyundaki bakır vücuttan uzun süre atılamıyor. Beyin hücrelerini kireçleyen bu durum, depresyonun en önemli nedenlerinden birini oluşturuyor.

TEDAVİSİ MUTFAKTA!

Zihinsel sağlığı korumak ve depresyondan kurtulmak için tüketilen besinlere dikkat etmek gerekiyor. Belirli yiyecekler, beyni canlandırıyor, vücuttaki ağır metalleri temizliyor ve beyin dokusunu iyileştiriyor. Bu sayede depresyona karşı koruma sağlıyor. Özellikle yaban mersini, ıspanak, kenevir, kişniş, ceviz, hindistancevizi yağı, Brüksel lahanası, lahana, kayısı ve avokado, mutluluk veren besinlerin başında geliyor.

Medikal Medyum'un Sağlık Mucizeleri 8

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