Naneyle mis gibi kokun

Ramazan'da yaklaşık 16 saat boyunca bir şey yiyip içmemek, ağız kokusuna neden oluyor. Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Osman Çetin, sosyal yaşamı olumsuz etkileyen bu sorunla ilgili bilgilendiriyor. Maydanoz, nane, zencefil, adaçayı, karanfil ve yeşil çay gibi besinlerin ağız kokusunu önlemeye yardımcı olacağını belirtiyor. İftar ve sahurda mutlaka dişlerin fırçalanmak gerektiğine dikkat çeken Dr. Çetin önerilerini sıralıyor:
Çok sıcak ya da çok soğuk içecekler, ağız kokusunu tetikler. İçecekleri ılık tüketin.
İftar ve sahurda pastırma, sucuk, soğan, sarımsak gibi kokuyu artıracak besinlerden uzak durun.
İftarda yemeklerin yanında limonlu su tüketin.
Sahurda bol bol su için.
Çok sıcak ya da çok soğuk içecekler, ağız kokusunu tetikler. İçecekleri ılık tüketin.
İftar ve sahurda pastırma, sucuk, soğan, sarımsak gibi kokuyu artıracak besinlerden uzak durun.
İftarda yemeklerin yanında limonlu su tüketin.
Sahurda bol bol su için.
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