Börülce menopozu yener! "Menopoz döneminde mutlaka börülce tüketin"

hastalıklar, hayatı tehdit ediyor. Doktorların uyguladığı ilaç tedavisi, hastalıkların tedavisine yeterli olmuyor. Araştırmalar, 'gizemli hastalık' olarak adlandırılan diyabet, tansiyon, menopoz ve otizm gibi rahatsızlıkların tedavisinde beslenmenin önemini gösteriyor. Kendisiniolarak tanıtanise kadınların korkulu rüyasıilgili ezberleri bozuyor. Bu dönemin, bilinenin aksine kadınları gençleştirdiği belirterek şu bilgileri veriyor...