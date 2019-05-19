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Börülce menopozu yener! "Menopoz döneminde mutlaka börülce tüketin"

, menopozu temize çıkarıyor. Kadınlık hormonunun azaldığı bu dönemde vücut bilinenin aksine gençleşmeye başlıyor. “Menopoz, kadınlar için faydalıdır. Bu dönemde mutlaka börülce ve ıspanak yiyin” diyor.



Kronik hastalıklar, hayatı tehdit ediyor. Doktorların uyguladığı ilaç tedavisi, hastalıkların tedavisine yeterli olmuyor. Araştırmalar, 'gizemli hastalık' olarak adlandırılan diyabet, tansiyon, menopoz ve otizm gibi rahatsızlıkların tedavisinde beslenmenin önemini gösteriyor. Kendisini 'Medikal medyum' olarak tanıtan Anthony William ise kadınların korkulu rüyası menopozla ilgili ezberleri bozuyor. Bu dönemin, bilinenin aksine kadınları gençleştirdiği belirterek şu bilgileri veriyor...

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