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Tansiyona beşkardeş

Türkiye'de her üç kişiden biri, hipertansiyonla mücadele ediyor. Birçok hastalığı beraberinde getiren hipertansiyon, yaşam kalitesini düşürüyor.

Tansiyona beşkardeş
Türkiye'de her üç kişiden biri, hipertansiyonla mücadele ediyor. Birçok hastalığı beraberinde getiren hipertansiyon, yaşam kalitesini düşürüyor. Ömrü kısaltıyor. Hayat tarzında yapılacak küçük değişiklikler ise bu hastalığın neden olduğu sorunları en aza indiriyor. Memorial Hizmet Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Hüseyin Uyarel, hipertansiyonun nedenleri korunma yöntemleri hakkında bilgi veriyor. Tansiyon hastalığının Karadeniz ve Marmara bölgesinde daha çok görüldüğünü belirten Prof. Dr. Uyarel, alınması gereken önlemleri sıralıyor:

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