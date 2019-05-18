Köri tadında aşk

Yemeklere lezzet veren köri, cinsel hayatta sorun yaşayanların yardımına koşuyor. İçerdiği vitamin ve mineraller ile vücuda güç veren bu baharat, afrodizyak etkisi gösteriyor. Cinsel gücü artırıyor. Östrojen hormonunu harekete geçirerek, kadınlarda cinsel isteksizliği bitiriyor. Hastalıklara savaş açan bu mucize baharatın diğer faydaları şöyle sıralanıyor:Meme, prostat, bağırsak, pankreas kanserinden korur.Toksinleri temizler.Soğuk algınlığı, epilepsi, astım ve baş dönmesi gibi hastalıklara iyi gelir.