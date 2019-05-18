Dr. Enginar Sağlıklı bir hayat isteyenler, şifayı doğada buluyor. Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Nafikar Başkan, mevsim meyvelerinin sağlığa olan faydalarını sıralıyor:

Sağlıklı bir hayat isteyenler, şifayı doğada buluyor. Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Nafikar Başkan, mevsim meyvelerinin sağlığa olan faydalarını sıralıyor:



ÇİLEK KANSERDEN KORUR: Bağışıklık sistemini güçlendirir. Yüksek antioksidan içeriğiyle kanserden korur.

KARPUZ FAYDALI AMA: Su oranı yüksek olan yaz meyvelerinden karpuz, ağızları tatlandırır. Şeker oranı yüksek olduğundan tüketiminde aşırıya kaçılmamalıdır. Fazla yenirse kan şekerini yükseltir.

ERİK ZAYIFLATIR: Lifli yapısı ile erik, kilo vermeye yardımcı olur. 8-10 taneden fazla yememek gerekir.

ENGİNARI MUTLAKA YİYİN : Kansere karşı korur. Bağışıklığı destekler. Bahar yorgunluğuna karşı haftada 3 kez tüketilmelidir.

HAMİLELERE ISPANAK: Yüksek folik asit içeren ıspanağı hamilelerin tüketmesi önerilir. Kalp ve damar hastalıklarına iyi gelen ıspanak, kötü kolesterolü düşürür.

KARNABAHAR İYİLEŞTİRİR: Sindirimi güçlendirir. Kansere karşı koruyucu etki gösterir. Haşlanarak ya da zeytinyağıyla tüketilmesi gerekir.