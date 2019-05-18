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Dr. Enginar

Sağlıklı bir hayat isteyenler, şifayı doğada buluyor. Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Nafikar Başkan, mevsim meyvelerinin sağlığa olan faydalarını sıralıyor:

Dr. Enginar
Sağlıklı bir hayat isteyenler, şifayı doğada buluyor. Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Nafikar Başkan, mevsim meyvelerinin sağlığa olan faydalarını sıralıyor:

ÇİLEK KANSERDEN KORUR: Bağışıklık sistemini güçlendirir. Yüksek antioksidan içeriğiyle kanserden korur.
KARPUZ FAYDALI AMA: Su oranı yüksek olan yaz meyvelerinden karpuz, ağızları tatlandırır. Şeker oranı yüksek olduğundan tüketiminde aşırıya kaçılmamalıdır. Fazla yenirse kan şekerini yükseltir.
ERİK ZAYIFLATIR: Lifli yapısı ile erik, kilo vermeye yardımcı olur. 8-10 taneden fazla yememek gerekir.
ENGİNARI MUTLAKA YİYİN: Kansere karşı korur. Bağışıklığı destekler. Bahar yorgunluğuna karşı haftada 3 kez tüketilmelidir.
HAMİLELERE ISPANAK: Yüksek folik asit içeren ıspanağı hamilelerin tüketmesi önerilir. Kalp ve damar hastalıklarına iyi gelen ıspanak, kötü kolesterolü düşürür.
KARNABAHAR İYİLEŞTİRİR: Sindirimi güçlendirir. Kansere karşı koruyucu etki gösterir. Haşlanarak ya da zeytinyağıyla tüketilmesi gerekir.

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