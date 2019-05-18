Modern hayat, hastalıkları da beraberinde getiriyor. Günümüzde herkes, bitmeyen yorgunluktan ve bir türlü geçmeyen vücut ağrısından yakınıyor. Kronik hastalıklar hakkındaki ezber bozan bilgileriyle dikkat çeken Medikal Medyum Anthony William, yorgunluğun gerçek nedenini açıklıyor. Bu şikayetlerin kaynağını ve iyileştirecek besinleri sıralıyor...
SİNSİ İLERLE
Kronik yorgunluğun gerçek nedeni ne hastalıklar, ne değişen mevsim ne de kullanılan ilaçlardır. Toplumda öpücük hastalığına neden olmasıyla bilinen Epstein-Barr virüsü, adeta bir salgın gibi yayılıyor. Her türden gizemli hastalığın sorumlusu olan Epstein-Barr virüsü, bir kez vücuda girdimi çıkmak bilmiyor. Zalim bir hastalık olan EPV virüsü, vücudumuza girdiğinde ilk olarak kanımızda dolaşıyor. Vücudun bağışıklık sisteminin zayıf olduğu bir anı bekliyor ve karaciğer, dalak gibi organlara yaylıyor. Karaciğerin çalışmasını zayıflatan bu virüs, daha sonra tiroitlere saldırıyor. Buradaki hormonlardan besleniyor ve enerjisini alıyor.
UYKU SORUNLARI...
Virüs, son olarak sinir sistemine etki ediyor. El ve ayaklarda karıncalanma, sırt ağrıları, sersemlik, baş dönmesi, migren, huzursuzluk, uyku sorunları ve gece terlemesini beraberinde getiriyor. Kronik yorgunluk, işte tam da bu anda karşımıza çıkıyor. Yorgunluk şikayeti, virüsün tüm vücuda yayıldığı ve her bir organ ile sistemi ele geçirdiği anda başlıyor. Kulak çınlaması, vertigo, endişe, sersemlik, göğüs sıkışması ve ağrısı da yorgunluğa eşlik ediyor.
BESİNLERLE ŞİFA BULUN
Yakalanması çok kolay tespit edilmesi oldukça zor olan bu hastalıkla mücadele mutfaktaki şifalı besinler mucize yaratıyor. Bağışıklık sistemini güçlendirerek virüsü üç ayda yok eden besinler şöyle sıralanıyor:
YABAN MERSİNİ: Sinir sistemini yeniler. EBV virüsünü vücuttan atar.
KEREVİZ: Mide ve bağırsak sağlığını korur. Merkezi sinir sistemini onarır.
BRÜKSEL LAHANASI: Bağışıklığı destekler. EBV virüsünü yok eder.
KUŞKONMAZ: Karaciğer ve dalağı temizler. Pankreası güçlendirir.
ISPANAK: Sinir sistemini güçlendirir.
KİŞNİŞ: Cıva ve kurşun gibi ağır metalleri vücuttan atar.
MAYDANOZ: vücudu bakır ve alüminyumdan arındırır.
SARIMSAK: Anti bakteriyeldir ve vücudu mikroplardan temizler.
AHUDUDU: Organdaki ve kan dolaşımındaki mikropları temizler.
KAYISI: Bağışıklığı onarır. Kanı kuvvetlendirir.
KARALAHANA: Virüsleri vücuttan temizler. Vücuda güç verir.
NAR: Detoks etkisiyle lenfleri ve kanı temizler.
GREYFURT: Bağışıklığı destekler. Zehirlerin vücuttan atılmasını sağlar.
TATLI PATATES: Karaciğeri virüslerden arındırır.
MEDİKAL MEDYUM'UN SAĞLIK MUCİZELERİ 6
YARIN: MENOPOZA BÖRÜLCE
SİNSİ İLERLE
Kronik yorgunluğun gerçek nedeni ne hastalıklar, ne değişen mevsim ne de kullanılan ilaçlardır. Toplumda öpücük hastalığına neden olmasıyla bilinen Epstein-Barr virüsü, adeta bir salgın gibi yayılıyor. Her türden gizemli hastalığın sorumlusu olan Epstein-Barr virüsü, bir kez vücuda girdimi çıkmak bilmiyor. Zalim bir hastalık olan EPV virüsü, vücudumuza girdiğinde ilk olarak kanımızda dolaşıyor. Vücudun bağışıklık sisteminin zayıf olduğu bir anı bekliyor ve karaciğer, dalak gibi organlara yaylıyor. Karaciğerin çalışmasını zayıflatan bu virüs, daha sonra tiroitlere saldırıyor. Buradaki hormonlardan besleniyor ve enerjisini alıyor.
UYKU SORUNLARI...
Virüs, son olarak sinir sistemine etki ediyor. El ve ayaklarda karıncalanma, sırt ağrıları, sersemlik, baş dönmesi, migren, huzursuzluk, uyku sorunları ve gece terlemesini beraberinde getiriyor. Kronik yorgunluk, işte tam da bu anda karşımıza çıkıyor. Yorgunluk şikayeti, virüsün tüm vücuda yayıldığı ve her bir organ ile sistemi ele geçirdiği anda başlıyor. Kulak çınlaması, vertigo, endişe, sersemlik, göğüs sıkışması ve ağrısı da yorgunluğa eşlik ediyor.
BESİNLERLE ŞİFA BULUN
Yakalanması çok kolay tespit edilmesi oldukça zor olan bu hastalıkla mücadele mutfaktaki şifalı besinler mucize yaratıyor. Bağışıklık sistemini güçlendirerek virüsü üç ayda yok eden besinler şöyle sıralanıyor:
YABAN MERSİNİ: Sinir sistemini yeniler. EBV virüsünü vücuttan atar.
KEREVİZ: Mide ve bağırsak sağlığını korur. Merkezi sinir sistemini onarır.
BRÜKSEL LAHANASI: Bağışıklığı destekler. EBV virüsünü yok eder.
KUŞKONMAZ: Karaciğer ve dalağı temizler. Pankreası güçlendirir.
ISPANAK: Sinir sistemini güçlendirir.
KİŞNİŞ: Cıva ve kurşun gibi ağır metalleri vücuttan atar.
MAYDANOZ: vücudu bakır ve alüminyumdan arındırır.
SARIMSAK: Anti bakteriyeldir ve vücudu mikroplardan temizler.
AHUDUDU: Organdaki ve kan dolaşımındaki mikropları temizler.
KAYISI: Bağışıklığı onarır. Kanı kuvvetlendirir.
KARALAHANA: Virüsleri vücuttan temizler. Vücuda güç verir.
NAR: Detoks etkisiyle lenfleri ve kanı temizler.
GREYFURT: Bağışıklığı destekler. Zehirlerin vücuttan atılmasını sağlar.
TATLI PATATES: Karaciğeri virüslerden arındırır.
MEDİKAL MEDYUM'UN SAĞLIK MUCİZELERİ 6
YARIN: MENOPOZA BÖRÜLCE
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