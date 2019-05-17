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Romatizmanın umudu ısırgan otu! İşte romatizmanın zararını azaltan bitkiler...

Bitkiler, şifa saçıyor. , safran ve ısırgan otu, romatizma sını dindiriyor. Bu hastalığın vücuda verdiği zararları azaltıyor.

Romatizmanın umudu ısırgan otu
Değişen beslenme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam, şehir hayatının koşuşturması ve genetik faktörler kronik hastalıklara zemin hazırlıyor. Kitapları tüm dünyada satış rekorları kıran , hastalıklar hakkında bilinen her şeyi unutturuyor. İlaç tedavilerindeki başarısızlıklardan besinlerin faydalı etkisine kadar hastalıklarla ilgili tüm bilinmeyenleri açıklıyor. Kendisini 'medikal medyum' olarak tanıtan Anthony William, şu bilgileri veriyor...

VÜCUDU TÜKETİR
Dayanılmaz sı ile hayatı kabusa çeviren iltihaplı romatizma hastalığı, en sık görülen kronik hastalıkların başında geliyor. El ve ayaklardaki küçük eklemleri, diz dirsek ve diğer büyük eklemleri etkileyen bu hastalık, vücuda zarar veriyor. Tedavi edilmediğinde sinirler, ağız, deri, göz, akciğer ve kalp gibi yaşamsal organları etkiliyor. Eklem ağrısı ve şişlikle başlayan bu hastalık zamanla kemiklerde hasara yol açıyor. Her yaştan insanda görülen iltihaplı romatizmayı tıp dünyası 'bir bağışıklık sistemi hastalığı' olarak tanımlıyor. Buna göre bağışıklık sistemi, vücudun bir kısmını istilacı olarak algılıyor ve vücut kendisine karşı savaşıyor... üstelik doktorlar, bu hastalığın kesin bir çözümünün olmadığını vurguluyor.



AĞRIYI AZALTIR AMA...
Bir takım araştırmalar ise romatizmanın Espstein- Barr () isimli virüsten kaynaklandığını gösteriyor. Bu durum, iltihaplı romatizmanın 'gizemli hastalık' kategorisinden çıkmasını sağlıyor. Çünkü EBV virüsü, tedavi edilebiliyor. İltihaplı romatizma hastalığının tedavisinde önerilen ilaçlar, iltihabı dağıtıyor ancak bağışıklık sistemini baskılıyor. Ağrı ve iltihap azalıyor ancak hastalık, aynı evrede kalıyor. İlaçlar, iltihaplı romatizmanın asıl nedeni olan EBV'yi tedavi etmiyor. Aksine hastalığın ilerlemesine yardımcı oluyor. İlaçlar sayesinde vücut, virüsler orada yokmuş gibi davranıyor. Üstelik bu ilaçlar, vücudun ihtiyacı olan bağışıklık sistemini zayıflatıyor. Bu da vücudu hastalıklara açık hale getiriyor.

SOĞUK MASAJ
Romatizma ağrısını azaltmak için her gün yarım saat süreyle sıcak ve soğuk su torbası ile sancılı bölgelere masaj yapın. İltihaplanmayı azaltan bu durum, iyileşmeyi hızlandırır. Zarar görmüş eklemlerin etrafında oluşan kas gerginliğini azaltır.



BİTKİLERİN GÜCÜNÜ KEŞFEDİN
İltihaplı romatizma, tatsız ve baş edilmesi zor bir tür olduğundan ilaç tedavisinin yanında doğal bitkiler de bu hastalığın iyileşmesini destekliyor. Üstelik bunlar ilaçların aksine bağışıklık sistemini zayıflatmıyor. Ağrıyı azaltıp, romatizmanın zararını azaltan bitkiler şöyle:

Kürkümin: ve Hint safranında bulunan bu bileşen, iltihaplanmayı azaltır. Ağrıyı dindirir.

Isırgan otu: Romatizmanın doğal ilacıdır. Sancıyı azaltır.

Zerdeçal: İltihaplanmayı engeller...


BELİRTİLERİ NELERDİR?

Eklem iltihaplanması

Yorgunluk ve ateş

Kalp çarpıntısı

Sinir ağrıları

Deride yanma ve kaşıntı

Eklemlerde sertlik

Özellikle bilek ve parmaklarda, dizlerde görülen eklem ağrısı...


MEDİKAL MEDYUM'UN SAĞLIK MUCİZELERİ

YARIN: ELMA GÜÇ VERİR

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