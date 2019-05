Romatizmanın umudu ısırgan otu! İşte romatizmanın zararını azaltan bitkiler...

beslenme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam, şehir hayatının koşuşturması ve genetik faktörler kronik hastalıklara zemin hazırlıyor. Kitapları tüm dünyada satış rekorları kıran Anthony William , hastalıklar hakkında bilinen her şeyi unutturuyor. İlaç tedavilerindeki başarısızlıklardan besinlerin faydalı etkisine kadar hastalıklarla ilgili tüm bilinmeyenleri açıklıyor. Kendisini 'medikal medyum' olarak tanıtan Anthony William, şu bilgileri veriyor...Dayanılmaz ağrı sı ile hayatı kabusa çeviren iltihaplı romatizma hastalığı, en sık görülen kronik hastalıkların başında geliyor. El ve ayaklardaki küçük eklemleri, diz dirsek ve diğer büyük eklemleri etkileyen bu hastalık, vücuda zarar veriyor. Tedavi edilmediğinde sinirler, ağız, deri, göz, akciğer ve kalp gibi yaşamsal organları etkiliyor. Eklem ağrısı ve şişlikle başlayan bu hastalık zamanla kemiklerde hasara yol açıyor. Her yaştan insanda görülen iltihaplı romatizmayı tıp dünyası 'bir bağışıklık sistemi hastalığı' olarak tanımlıyor. Buna göre bağışıklık sistemi, vücudun bir kısmını istilacı olarak algılıyor ve vücut kendisine karşı savaşıyor... üstelik doktorlar, bu hastalığın kesin bir çözümünün olmadığını vurguluyor.Bir takım araştırmalar ise romatizmanın Espstein- Barr ( EBV ) isimli virüsten kaynaklandığını gösteriyor. Bu durum, iltihaplı romatizmanın 'gizemli hastalık' kategorisinden çıkmasını sağlıyor. Çünkü EBV virüsü, tedavi edilebiliyor. İltihaplı romatizma hastalığının tedavisinde önerilen ilaçlar, iltihabı dağıtıyor ancak bağışıklık sistemini baskılıyor. Ağrı ve iltihap azalıyor ancak hastalık, aynı evrede kalıyor. İlaçlar, iltihaplı romatizmanın asıl nedeni olan EBV'yi tedavi etmiyor. Aksine hastalığın ilerlemesine yardımcı oluyor. İlaçlar sayesinde vücut, virüsler orada yokmuş gibi davranıyor. Üstelik bu ilaçlar, vücudun ihtiyacı olan bağışıklık sistemini zayıflatıyor. Bu da vücudu hastalıklara açık hale getiriyor.Romatizma ağrısını azaltmak için her gün yarım saat süreyle sıcak ve soğuk su torbası ile sancılı bölgelere masaj yapın. İltihaplanmayı azaltan bu durum, iyileşmeyi hızlandırır. Zarar görmüş eklemlerin etrafında oluşan kas gerginliğini azaltır.İltihaplı romatizma, tatsız ve baş edilmesi zor bir tür olduğundan ilaç tedavisinin yanında doğal bitkiler de bu hastalığın iyileşmesini destekliyor. Üstelik bunlar ilaçların aksine bağışıklık sistemini zayıflatmıyor. Ağrıyı azaltıp, romatizmanın zararını azaltan bitkiler şöyle: Zerdeçal ve Hint safranında bulunan bu bileşen, iltihaplanmayı azaltır. Ağrıyı dindirir.Romatizmanın doğal ilacıdır. Sancıyı azaltır.İltihaplanmayı engeller...Eklem iltihaplanmasıYorgunluk ve ateşKalp çarpıntısıSinir ağrılarıDeride yanma ve kaşıntıEklemlerde sertlikÖzellikle bilek ve parmaklarda, dizlerde görülen eklem ağrısı...