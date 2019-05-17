Aşırı tuz öldürüyor

İstinye Üniversite Hastanesi Medical Park Gaziosmanpaşa İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi İlhami Gültepe, 17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü nedeniyle, hastalık konusunda hayati uyarılarda bulundu: "Aşırı tuzlu yemeklerimiz, bir de tadına bakmadan bu yemeklere ekstra tuz eklememiz yüksek tansiyona neden oluyor. Hipertansiyon inme, kalp krizi, böbrek hastalıkları, diyabet ve körlüğe kadar varan göz bozukluklarına yol açıyor. Limon ve sarımsağı ilaç gibi kullananlar yanlış yapıyor..."
- Sağlık
- 17.05.2019
- Gazete
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