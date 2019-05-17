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tuz öldürüyor

Aşırı tuz öldürüyor
İstinye Üniversite Hastanesi Medical Park Gaziosmanpaşa İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi İlhami Gültepe, 17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü nedeniyle, hastalık konusunda hayati uyarılarda bulundu: " tuzlu yemeklerimiz, bir de tadına bakmadan bu yemeklere ekstra tuz eklememiz yüksek tansiyona neden oluyor. inme, kalp krizi, böbrek hastalıkları, diyabet ve körlüğe kadar varan göz bozukluklarına yol açıyor. Limon ve sarımsağı ilaç gibi kullananlar yanlış yapıyor..."

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