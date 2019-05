Konserveden tiroit çıktı | İşte tiroidi iyileştiren besinler

kolesterol, şeker, kalp ve tiroit gibi kronik hastalıklar, yaşam kalitesini düşürüyor. İnsan ömrünü kısaltan bu hastalıklara ilaçlar kalıcı bir çözüm olmuyor. Şifacı Anthony William ise bu hastalıklarla ilgili ezberleri bozuyor. Her hastalığın doğru beslenerek önlenebildiğini ve tedavi edilebildiğini belirten William, kendisini 'Medikal medyum' olarak adlandırıyor. Kanserden tansiyona, migrenden kolesterole kadar pek çok hastalığın besinlerden gelen tedavisini açıklayan William, tiroit rahatsızlığına değiniyor. Bu hastalığın nedenlerini ve tiroidi iyileştiren besinleri açıklıyor...Boyunda bulunan salgı bezleri olarak bilinen tiroitler, insan sağlığı için hayati önem taşıyor. Her an ne kadar enerji aldığını, ne kadarını harcadığını düzenleyen bu bezler, vücuttaki her hücreyi etkiliyor. Tiroitlerde oluşacak herhangi bir arıza ise vücudun çalışmasını bozuyor. Yapılan araştırmalar, tiroit hastalığının yeni bir bela olduğunu gösteriyor. 19. yüzyılın başlarındaardından insanların değişen beslenme alışkanlıkları ve maruz kaldıkları çinko, tiroit hastalığına zemin hazırlıyor. Üretimin ve rekabetin artmasıyla birlikte, tarlalardan fabrikalara taşınan sebze ve meyvelerdeki besleyici öğeler çıkartılıyor. Ve yiyecekler, kurşundan yapılmış konservelere aktarılıyor. İşte hastalık, tam da bu sırada yayılıyor. Konserveden besinlere geçen kurşun maddesi, insanlarıÖte yandan iyottan az beslenme tarzı da kişiyi tiroit hastalığına mahkum ediyor. Yaban mersini, brokoli, karnabahar, tiroitleri korur.Bu hastalığın tek tedavi yöntemi sayılan ilaçlar, aslında tiroitleri onarmıyor. Sadece vücut tiroidi üretemediği için hormonların yerini doldurabilsin diye kana hormon takviye ediyor. Doğru besinler ise tiroidi iyileştiriyor. Karnabahar, lahana, brokoli, karalahana gibi besinler, her ne kadar guatrojenik gıdalar olarak geçse de gönül rahatlığıyla tüketilmesi gerekiyor.Tiroidi iyileştiren yiyecekler arasında yaban mersini, Brüksel lahanası, kişniş, sarımsak, kenevir tohumu, Brezilya fındığı ve kızılcık gibi mucize besinler bulunuyor. Tiroitlere zarar veren EBV hücrelerini öldüren bu besinler, tiroit bezini onarıyor. Zehirli metalleri ve viral atıkları vücuttan temizliyor. Tiroit hormonu üretimini artırıyor.