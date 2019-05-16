Fıstık gibi olun

Yaz aylarına sayılı günler kala, kadınları diyet telaşı sarıyor. Fit ve formda bir görünüme sahip olmanın yolu ise besinlerden geçiyor. Uzmanlar yağ yakan ve göbeği eriten besinleri sıralıyor:
Yoğurt: Günde üç öğün yağsız yoğurt yemek, vücudun hızlı yağ yakmasını sağlar. Bel bölgesindeki kiloları eritir.
Köy Peyniri: Günde en az 200 gr. köy peyniri tüketmek, tok tutar ve yağ yakımını hızlandırır.
Greyfurt: Düzenli greyfurt tüketimi, zayıflamaya yardımcı olur.
Antep fıstığı: Günde bir veya iki avuç Antep fıstığı yemek, kan şekerini dengeler. Tok tutar ve vücudu inceltir.
Yumurta: Tok tutan yumurta, kilo vermeyi kolaylaştırır.
Fasulye: Böbrekleri koruyan fasulye, tokluk süresini uzatır. Kilo vermeyi kolaylaştırır.
Yoğurt: Günde üç öğün yağsız yoğurt yemek, vücudun hızlı yağ yakmasını sağlar. Bel bölgesindeki kiloları eritir.
Köy Peyniri: Günde en az 200 gr. köy peyniri tüketmek, tok tutar ve yağ yakımını hızlandırır.
Greyfurt: Düzenli greyfurt tüketimi, zayıflamaya yardımcı olur.
Antep fıstığı: Günde bir veya iki avuç Antep fıstığı yemek, kan şekerini dengeler. Tok tutar ve vücudu inceltir.
Yumurta: Tok tutan yumurta, kilo vermeyi kolaylaştırır.
Fasulye: Böbrekleri koruyan fasulye, tokluk süresini uzatır. Kilo vermeyi kolaylaştırır.
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