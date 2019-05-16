Bugünkü
Takvim

Aşk çikolatası

Çikolata, cinsel arzuyu artırıyor. Kanserden ve Alzheimer’dan koruyor.

Aşk çikolatası
Tadına doyulmayan çikolata, hem ağızları tatlandırıyor hem sağlığı koruyor. Mutluluk hormonunu harekete geçirerek, cinsel hayata renk katıyor. Hazzı yükseltiyor. Cinsel soğukluğu gidererek çiftlerin yüzünü güldürüyor. Kanserden ve Alzheimer hastalığından koruyan çikolatanın diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

KAKAO, kalbi korur. Damar hastalıklarını önler.
KÖTÜ kolesterolü düşürür.
KANSERDEN korur.
BEYIN kanaması riskini azaltır. Vücuda enerji ve zindelik verir.
BAĞIRSAKLARI çalıştırır. Böbrekleri besler.
KAN şekeri seviyesini dengeler.
MUTLULUK verir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriAşk çikolatası
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri