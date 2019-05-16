Aşk çikolatası Çikolata, cinsel arzuyu artırıyor. Kanserden ve Alzheimer’dan koruyor.

Tadına doyulmayan çikolata, hem ağızları tatlandırıyor hem sağlığı koruyor. Mutluluk hormonunu harekete geçirerek, cinsel hayata renk katıyor. Hazzı yükseltiyor. Cinsel soğukluğu gidererek çiftlerin yüzünü güldürüyor. Kanserden ve Alzheimer hastalığından koruyan çikolatanın diğer faydaları şöyle sıralanıyor:



KAKAO, kalbi korur. Damar hastalıklarını önler.

KÖTÜ kolesterolü düşürür.

KANSERDEN korur.

BEYIN kanaması riskini azaltır. Vücuda enerji ve zindelik verir.

BAĞIRSAKLARI çalıştırır. Böbrekleri besler.

KAN şekeri seviyesini dengeler.

MUTLULUK verir.