Oruç kanserden korur

On bir ayın sultanı Ramazan, sağlıkla geliyor. Yaklaşık 16 saat boyunca bir şey yiyip içmemek, vücudun tüm çalışma sistemini değiştiriyor. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Erk, oruç tutmanın sağlığa olan faydalarına değiniyor:
VÜCUDU YENİLER: Oruç sırasında vücut dinlenir, toksinlerden arınır. Sürekli çalışarak yorulan ve zorlanan mide, bağırsak, karaciğer ve pankreas, daha sağlıklı hale gelir.
KEMİKLERİ DESTEKLER: Yaşlanma ile birlikte 30'lu yaşlarda büyüme hormonu seviyesi azalır. Oruç ise bunu tam tersine çevirir. Büyüme hormonunu destekleyerek kemik gelişimini artırır.
KANSERDEN KORUR: Oruç esnasında salgılanan açlık hormonu; meme, prostat, yumurtalık ve kolon kanserlerinden korur.
BEYNİ GÜÇLENDİRİR: Oruçla birlikte beyin hücreleri yenilenir. Bunama ve Parkinson gibi hastalıklara karşı koruyucu etki ortaya çıkar.
PANKREASI KORUR: Oruç süresince kan şekeri ve insülin düzeyi azalır. Pankreas dinlenir.
KALBİ BESLER: Oruçla birlikte kan şekeri, kötü kolesterol, tansiyon dengelenir. Kalp hastalıkları riski azalır.
VÜCUDU YENİLER: Oruç sırasında vücut dinlenir, toksinlerden arınır. Sürekli çalışarak yorulan ve zorlanan mide, bağırsak, karaciğer ve pankreas, daha sağlıklı hale gelir.
KEMİKLERİ DESTEKLER: Yaşlanma ile birlikte 30'lu yaşlarda büyüme hormonu seviyesi azalır. Oruç ise bunu tam tersine çevirir. Büyüme hormonunu destekleyerek kemik gelişimini artırır.
KANSERDEN KORUR: Oruç esnasında salgılanan açlık hormonu; meme, prostat, yumurtalık ve kolon kanserlerinden korur.
BEYNİ GÜÇLENDİRİR: Oruçla birlikte beyin hücreleri yenilenir. Bunama ve Parkinson gibi hastalıklara karşı koruyucu etki ortaya çıkar.
PANKREASI KORUR: Oruç süresince kan şekeri ve insülin düzeyi azalır. Pankreas dinlenir.
KALBİ BESLER: Oruçla birlikte kan şekeri, kötü kolesterol, tansiyon dengelenir. Kalp hastalıkları riski azalır.
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