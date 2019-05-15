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İsteksizliğe fındık

İsteksizliğe fındık
En sevilen kuruyemişlerin başında gelen fındık, bedensel ve zihinsel yorgunluğu gideriyor. Aşk hayatına katkı sağlıyor. Dövülmüş olarak tüketilen fındık, çiftlerin yüzünü güldürüyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Erkeklerde cinsel isteksizliği ve istikrarsızlığı bitiriyor. Öte yandan öksürüğü kesiyor, tansiyonu dengeliyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:

Kemikleri güçlendirir.
Lifli içeriği ile bağırsakları çalıştırır.
Kan şekerini dengeler.
Diyabet hastalığını önler.
Hazımsızlığı önler.
riskini azaltır.

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