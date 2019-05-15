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suna doğal çözüm

Ağız kokusuna doğal çözüm
Ramazan ayında yaklaşık 16 saat boyunca bir şey yiyip içmemek, suna yol açıyor. Diş Hekimi Pertev Kökdemir, ağız kokusunu önlemek için bitkilerden yararlanılmasının gerektiğini belirtiyor. "Maydanoz, nane, zencefil, dereotu, adaçayı, tarçın, yeşil çay, kakule, kişniş de ağız kokusuna iyi gelir. Kimi çiğ şekilde çiğnendiğinde kimisi de çay şeklinde demlenip içildiğinde ağız kokusunun önüne geçer" diyor.

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