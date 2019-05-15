Ağız kokusuna doğal çözüm

Ramazan ayında yaklaşık 16 saat boyunca bir şey yiyip içmemek, ağız kokusuna yol açıyor. Diş Hekimi Pertev Kökdemir, ağız kokusunu önlemek için bitkilerden yararlanılmasının gerektiğini belirtiyor. "Maydanoz, nane, zencefil, dereotu, adaçayı, tarçın, yeşil çay, kakule, kişniş de ağız kokusuna iyi gelir. Kimi çiğ şekilde çiğnendiğinde kimisi de çay şeklinde demlenip içildiğinde ağız kokusunun önüne geçer" diyor.
- Sağlık
- 15.05.2019
- Gazete
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