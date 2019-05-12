Kanser, Alzheimer, diyabet, tansiyon ve kolesterol... Tüm dünyada görülme sıklığı gün geçtikçe artan bu hastalıklar, hayatı tehdit ediyor. Bunlara değişen beslenme tarzı da eklenince, insan ömrü kısalıyor. Japon Dr. Yoshinori Nagumo ise uzun bir ömüre sahip olmanın şifresini açıklıyor. Günde tek öğün beslenen ve az yemek yenmesini öneren Dr. Yoshinori Nagumo şunları öneriyor...







TER KOKUSUNUN NEDENİ

Fast food, şekerleme, kek ve pasta gibi besinler, yüksek kolesterol, yüksek şeker ve yüksek tansiyon olarak vücuda geri dönüyor. Bu hastalıklar vücudun hormonlarının çalışma şeklini değiştiriyor ve yaşamsal organlara zarar veriyor. Metabolik sendrom, ter kokusuyla kendini belli ediyor. Vücut kokusunun nedenini, vücuttan atılan ter oluşturuyor.



SİVİLCE, KEPEK...

Günde tek öğün beslenme yöntemi ise ter kokusunu tamamen yok ediyor. Aşırı yemek yendiğinde kandaki kolesterol miktarı artıyor. Kolesterol özellikle böbreküstü bezlerinden salgılanan androjen denilen erkeklik hormonunun miktarını artırıyor. Bu hormon stresliyken derideki yağ miktarını artırarak sivilce, ter kokusu, kepek ve kelliğe neden oluyor.







​SAÇLARI DÖKER KEL BIRAKIR

Günde tek öğün beslenme yöntemi, yalnızca zayıflatmıyor. Cildi güzelleştirip vücut kokusunu da yok ediyor. Dahası beslenme tarzıyla androjen oranı da düşeceği için meme kanseri ve prostat kanseri gibi hastalıklarından koruyor. Androjen, erkeklik hormonu olduğu için deride tüylenmeyi beraberinde getiriyor. Menopoz sonrasında cildinde matlaşma, leke ve aşırı tüylenme olan kadınlar günde tek öğün beslenme yöntemiyle bu sorunlarından kurtulabiliyor. Günde tek öğün beslenme yöntemi, genç yaşta kelliğe karşı da koruma sağlıyor. Faydaları saymakla bitmeyen tek öğün beslenme, beyni de koruyor. Beyin gelişimi, çocuklukta duruyor. Bu dönemden itibaren hücreler her gün ölmeye başlıyor. Yapılan araştırmalar ise beyinle ilgili ilginç bir noktayı gözler önüne seriyor. Buna göre beyin hücreleri aç kalındığında ve soğukta tekrar eski fonksiyonlarına geri dönüyor. İnsan vücudunun yapısal olarak açlığa ve soğuğa dayanıklı olması, hastalıklara karşı savunma oluşturmasındaki yeteneğini gösteriyor.



DR. YOSHINORI NAGUMO - JAPONLARIN BESLENME SIRLARI



HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL



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