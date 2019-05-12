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Kalbine yağ çek!

Kalbine yağ çek!
Ramazan ayında iftar safraları iştah kabartıyor. Yemeklerin aşırı tüketimi, hazımsızlık ve şişkinliğin yanı sıra kalp damar hastalıklarına da neden olabiliyor. Fulya Acıbadem Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cem Arıtürk, kalp sağlığını koruyan yağlar hakkında bilgi veriyor. Enerji kaynağı yağların vücuda enerji verdiğini belirten . Dr. , tereyağı gibi doymuş yağların da beyin fonksiyonlarını güçlendirdiğini söylüyor. "Doymamış yağlar; zeytin, fındık, ayçiçeği ve balıkta bulunur. Bu yağlar özellikle kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır, iyi kolesterolü arttırarak kötü kolesterolü düşürür" bilgisini veriyor.

ONSUZ DİYET OLMAZ...
Yağın, sağlıklı bir diyetin parçası olduğunu belirten Doç. Dr. Arıtürk, şöyle devam ediyor: Sağlığınız için 'iyi' olan, diğer adıyla doymamış yağlı gıdaları seçin, tereyağı gibi doymuş yağ içeriği yüksek gıdaları belirli ve gerekli ölçülerde tüketin ve 'kötü' trans yağlardan mutlak suretle kaçının...

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