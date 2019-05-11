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Pizza üzüyor

Pizza üzüyor
Çocukların ve gençlerin severek tükettiği hamburger, pizza ve patates kızartması sağlığımızla oynuyor. 'nde yapılan araştırma, tehlikeyi gözler önüne seriyor. Bu besinlerde bulunan yağlar, kan yoluyla beyne ulaşıyor. Beynin duyguları kontrol eden bölümlerinde tıkanmalara yol açarak depresyonu tetikliyor.

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