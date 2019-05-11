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ün tartıda olsun!

Gözün tartıda olsun!
Sarı nokta hastalığı 50'li yaşlardan sonra daha sık görülüyor. Zamanla körlüğe neden oluyor. Batı Sağlık Grubu'ndan Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Fatma Oktay; yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve fazla kilonun bu hastalığa neden olabileceği uyarısında bulunuyor. Kilo kontrolüne dikkat çekerek hastalara balık, yeşil ve kırmızı sebze yemelerini öneriyor. "Göz muayenesini aksatmayın" diyor.

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