Çikolata kistine

Çikolata kisti, özellikle doğurgan dönemdeki kadınları tehdit ediyor. Bahçeci Fulya Tüp Bebek Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Kübra Boynukalın, bu kistlerin anneliğe engel olmadığını belirtiyor. Bazı hastalarda kronik ağrıyla belirti veren çikolata kistlerinin; rahim, bağırsak ve yumurtalık gibi pek çok organa yayılabileceğini belirtiyor.
ANNELİĞE ENGEL DEĞİL...
"Ağrısı ve çikolata kisti olan hastalarda ilk seçeneğimiz, medikal tedaviler. Ağrının üstesinden gelemezsek, cerrahi müdahaleye başvuruyoruz. Çocuk sahibi olmak isteyen kadınlar için tüp bebek ve cerrahi operasyon olarak iki seçenek bulunuyor. Cerrahiyi genelde 35 yaşın altında, yumurtalık rezervi iyi olan, tüplerinde çikolata kisti odaklarının birikmediğini bildiğimiz hastalara uyguluyoruz. Müdahale sonrasında hastaların bir kısmı kendi kendine hamile kalabiliyor. Tüp bebek tedavilerinde başarı, hastanın yaşıyla orantılı olarak değişiyor" bilgisini veriyor.
ANNELİĞE ENGEL DEĞİL...
"Ağrısı ve çikolata kisti olan hastalarda ilk seçeneğimiz, medikal tedaviler. Ağrının üstesinden gelemezsek, cerrahi müdahaleye başvuruyoruz. Çocuk sahibi olmak isteyen kadınlar için tüp bebek ve cerrahi operasyon olarak iki seçenek bulunuyor. Cerrahiyi genelde 35 yaşın altında, yumurtalık rezervi iyi olan, tüplerinde çikolata kisti odaklarının birikmediğini bildiğimiz hastalara uyguluyoruz. Müdahale sonrasında hastaların bir kısmı kendi kendine hamile kalabiliyor. Tüp bebek tedavilerinde başarı, hastanın yaşıyla orantılı olarak değişiyor" bilgisini veriyor.
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