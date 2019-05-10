Kalbin için maydanoz

A ve C vitaminleri bakımından zengin olan maydanoz, göz sağlığı için oldukça etkilidir. Beta karoten göz içerisindeki sıvıyı dengeleyerek katarak ve tansiyon gibi önemli hastalıkların oluşmasını engeller.
Güçlü bir antioksidan olduğundan kan akışını dengeler. Bu sayede kalp ve damar sağlığını korur.
Kabızlık gibi sorunları çözmede etkili olan maydanoz ayrıca mide asidini dengeleyerek ülser ve reflü gibi rahatızlıkları engeller.
Adet dönemlerinde özellikle ağır sancılı geçen süreci azaltır...
Güçlü bir antioksidan olduğundan kan akışını dengeler. Bu sayede kalp ve damar sağlığını korur.
Kabızlık gibi sorunları çözmede etkili olan maydanoz ayrıca mide asidini dengeleyerek ülser ve reflü gibi rahatızlıkları engeller.
Adet dönemlerinde özellikle ağır sancılı geçen süreci azaltır...
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