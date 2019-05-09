HASTALIKLARIN kaynağı beslenmede yatıyor. Yanlış besinlerin yanlış oranda tüketilmesi, sağlığımızla oynuyor. Japonya, uzun yaşamı ile dikkat çekiyor. Kadınların 87, erkeklerin ise 80 yıl yaşadığı Japonya'da kronik hastalıklar yok denecek kadar az görülüyor. Japon Dr. Yoshinori Nagumo uzun ve sağlıklı bir yaşam için az yemek yemeyi öneriyor. Şunları söylüyor...
- Sağlık
- 09.05.2019
- Gazete
Yumurta zamanı durdurur! Şifa deposu yumurta ömrü uzatır
Dr. Yoshinori Nagumo, beslenme konusunda ezber bozuyor. Açlık halinde hücrelerin onarıldığını söylüyor ve uyarıyor: Yumurta ömrü uzatır.
HASTALIKLARIN kaynağı beslenmede yatıyor. Yanlış besinlerin yanlış oranda tüketilmesi, sağlığımızla oynuyor. Japonya, uzun yaşamı ile dikkat çekiyor. Kadınların 87, erkeklerin ise 80 yıl yaşadığı Japonya'da kronik hastalıklar yok denecek kadar az görülüyor. Japon Dr. Yoshinori Nagumo uzun ve sağlıklı bir yaşam için az yemek yemeyi öneriyor. Şunları söylüyor...
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