Yumurta zamanı durdurur! Şifa deposu yumurta ömrü uzatır

kaynağı beslenmedeyatıyor.Yanlış besinlerinyanlışoranda tüketilmesi,sağlığımızlaoynuyor.Japonya, uzunyaşamı ile dikkatçekiyor. Kadınların87, erkeklerinise 80 yıl yaşadığıJaponya'da kronik hastalıklaryok denecek kadar az görülüyor.Japon Dr. Yoshinori Nagumouzun ve sağlıklı bir yaşam için azyemek yemeyi öneriyor. Şunlarısöylüyor...