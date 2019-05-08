İftarda bulguru kaşıklayın

Ramazan ayında iftar sofraları iştah kabartıyor. Yaklaşık 16 saat süren orucun ardından herkes, mideyi doldurmanın telaşını yaşıyor! Diyetisyen Aynur Altaş ise iftar sofralarının cazibesine kapılmak yerine küçük porsiyonların tüketilmesi gerektiğini belirtiyor. Sahurun da atlanmaması gerektiğini söylüyor. Bu öğünde hafif kahvaltının en güzel tercih olduğunu belirtiyor.
SALAM, SUCUK YEMEYİN
"Tam tahıllı ekmekler, kuru baklagiller, sebzeler, meyveler lif içeriği zengin besinlerdir ve yavaş sindirilir. Bu besinler lif içerikleri sayesinde oruç süresince kabızlığı önlemeye yardımcı olur. Oruç süresince susamaya sebep olacağından tuzlu peynir, zeytin, salam, sucuk, kavrulmuş kuruyemiş gibi tuzlu besinlerden sakının. Peynir ve zeytini mümkün olduğunca az tuzlu olanlarından tercih edin veya suda bekletip tüketin" uyarısında bulunuyor. İftarda boş mideye fazla yüklenilmemesini öneren Diyetisyen Aynur Altaş, bu öğünde makarna ve beyaz ekmek gibi kan şekerini hızlı yükselten besinlerden uzak durulmasını tavsiye ediyor.
KOMPOSTO FERAHLATIR
Bulgur pilavı, tam buğday veya çavdar ekmeğinin yenmesini öneriyor. Pidenin bir dilimle sınırlandırılmasını tavsiye eden Diyetisyen Altaş, sözlerini şöyle sonlandırıyor: "Tatlı yiyecekseniz haftada en fazla iki kez tercihen sütlü tatlı tüketin. Yeterli miktarda su içmiş olduğunuzdan emin olun. Sıvı ihtiyacınızı karşılamak için şekersiz komposto tüketebilirsiniz. Hazımsızlığı önlemek için yemek yerken acele etmeyin ve yediklerinizi iyice çiğneyin. İftardan 1,5-2 saat sonra hafif yürüyüşler yapın."
SAHUR MENÜSÜ:
1 bardak süt, 1 haşlanmış yumurta, 1 dilim az tuzlu peynir, 2 dilim çavdar ekmek, 1 porsiyon meyve, 2 ceviz
İFTAR MENÜSÜ:
1 bardak su, 1 hurma veya 2 zeytin
1 kepçe kremasız çorba
1 dilim tam tahıllı ekmek
1 porsiyon et/tavuk/balık veya kuru baklagil yemeği
Sebze yemeği veya salata
Yoğurt
1 dilim pide veya tam tahıllı ekmek
SALAM, SUCUK YEMEYİN
"Tam tahıllı ekmekler, kuru baklagiller, sebzeler, meyveler lif içeriği zengin besinlerdir ve yavaş sindirilir. Bu besinler lif içerikleri sayesinde oruç süresince kabızlığı önlemeye yardımcı olur. Oruç süresince susamaya sebep olacağından tuzlu peynir, zeytin, salam, sucuk, kavrulmuş kuruyemiş gibi tuzlu besinlerden sakının. Peynir ve zeytini mümkün olduğunca az tuzlu olanlarından tercih edin veya suda bekletip tüketin" uyarısında bulunuyor. İftarda boş mideye fazla yüklenilmemesini öneren Diyetisyen Aynur Altaş, bu öğünde makarna ve beyaz ekmek gibi kan şekerini hızlı yükselten besinlerden uzak durulmasını tavsiye ediyor.
KOMPOSTO FERAHLATIR
Bulgur pilavı, tam buğday veya çavdar ekmeğinin yenmesini öneriyor. Pidenin bir dilimle sınırlandırılmasını tavsiye eden Diyetisyen Altaş, sözlerini şöyle sonlandırıyor: "Tatlı yiyecekseniz haftada en fazla iki kez tercihen sütlü tatlı tüketin. Yeterli miktarda su içmiş olduğunuzdan emin olun. Sıvı ihtiyacınızı karşılamak için şekersiz komposto tüketebilirsiniz. Hazımsızlığı önlemek için yemek yerken acele etmeyin ve yediklerinizi iyice çiğneyin. İftardan 1,5-2 saat sonra hafif yürüyüşler yapın."
SAHUR MENÜSÜ:
1 bardak süt, 1 haşlanmış yumurta, 1 dilim az tuzlu peynir, 2 dilim çavdar ekmek, 1 porsiyon meyve, 2 ceviz
İFTAR MENÜSÜ:
1 bardak su, 1 hurma veya 2 zeytin
1 kepçe kremasız çorba
1 dilim tam tahıllı ekmek
1 porsiyon et/tavuk/balık veya kuru baklagil yemeği
Sebze yemeği veya salata
Yoğurt
1 dilim pide veya tam tahıllı ekmek
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