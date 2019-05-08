İftarda bulguru kaşıklayın

ayında iftar sofraları iştah kabartıyor. Yaklaşık 16 saat süren orucun ardından herkes, mideyi doldurmanın telaşını yaşıyor! Diyetisyen Aynur Altaş ise iftar sofralarının cazibesine kapılmak yerine küçük porsiyonların tüketilmesi gerektiğini belirtiyor. Sahurun da atlanmaması gerektiğini söylüyor. Bu öğünde hafif kahvaltının en güzel tercih olduğunu belirtiyor."Tam tahıllı ekmekler, kuru baklagiller, sebzeler, meyveler lif içeriği zengin besinlerdir ve yavaş sindirilir. Bu besinler lif içerikleri sayesinde oruç süresince kabızlığı önlemeye yardımcı olur. Oruç süresince susamaya sebep olacağındankuruyemiş gibi tuzlu besinlerden sakının. Peynir ve zeytini mümkün olduğunca az tuzlu olanlarından tercih edin veya suda bekletip tüketin" uyarısında bulunuyor. İftarda boş mideye fazla yüklenilmemesini öneren Diyetisyen Aynur Altaş, bu öğünde makarna ve beyaz ekmek gibi kan şekerini hızlı yükselten besinlerden uzak durulmasını tavsiye ediyor.Bulgur pilavı, tam buğday veya çavdar ekmeğinin yenmesini öneriyor. Pidenin bir dilimle sınırlandırılmasını tavsiye eden Diyetisyen Altaş, sözlerini şöyle sonlandırıyor: "Tatlı yiyecekseniz haftada en fazla iki kez tercihenYeterli miktarda su içmiş olduğunuzdan emin olun. Sıvı ihtiyacınızı karşılamak için şekersiztüketebilirsiniz. Hazımsızlığı önlemek için yemek yerken acele etmeyin ve yediklerinizi iyice çiğneyin. İftardan 1,5-2 saat sonra hafif yürüyüşler yapın."1 bardak süt, 1 haşlanmış yumurta, 1 dilim az tuzlu peynir, 2 dilim çavdar ekmek, 1 porsiyon meyve, 2 ceviz1 bardak su, 1 hurma veya 2 zeytin1 kepçe kremasız çorba1 dilim tam tahıllı ekmek1 porsiyon et/tavuk/balık veya kuru baklagil yemeğiSebze yemeği veya salataYoğurt1 dilim pide veya tam tahıllı ekmek