Bir fincan sağlık

Sohbetlere eşlik eden, kokusuyla bile mutluluk veren kahve, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz, kahvenin hafıza üzerindeki etkilerini anlatıyor. Beyinde bir tür uyarıcı görevi üstlenen kahve, hafızayı koruyor. Son dönemde yapılan araştırmalara göre her gün kahve içmek, Alzheimer'a yakalanma riskini azaltıyor. Her gün vücuda alınan kafein, konsatrasyonu artırıyor. Güçlü hafızanın yanında kahve beyin işleyişini geliştiriyor, depresyon riskini azaltarak mutluluk veriyor. Metabolizmayı hızlandırarak, yorgunluğu alıyor.
- Sağlık
- 08.05.2019
- Gazete
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