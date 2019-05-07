Şifa niyetine Akdeniz diyeti

Nöroloji Uzmanı Dr. Aydan Tandoğan Sarp, Alzheimer hastalığının 60'lı yaşardan itibaren ortaya çıktığını belirtti. Erken teşhisin önemine dikkat çekerek şu bilgileri verdi:
ALZHEIMER'IN BELİRTİLERİ NELERDİR?
Hastalık, genellikle 60'lı yaşlardan sonra unutkanlıkla başlıyor. Bu hastalıkla birlikte yakın zamana ait bilgiler hatırlama ve yeni bilgiler öğrenmede güçlük görülebiliyor. Ayrıca konuşma bozukluğu, kişileri tanıyamama ya da yolunu kaybetme gibi başka sorunlar da ortaya çıkabiliyor.
HASTALIĞIN ERKEN EVREDE TEŞHİS EDİLME İMKANI VAR MI?
Beyin omurilik sıvısından alınan örnekle (BOS) Alzheimer hastalığının erken teşhisinde kullanılan amiloid beta peptitlerin beyin omurilik sıvısındaki yüzeylerine bakılarak erken teşhis edilebilir. Colombia Üniversitesi'nin yapmış olduğu araştırmada tanımlanan yöntem invazif bir işlem olması nedeniyle tanısal olarak başvurulması gereken en son yöntem olmalıdır.
BU HASTALIKTAN KORUNMAK İÇİN NASIL BESLENMEK GEREKİR?
Alzheimer henüz tanımlayamadığımız genetik faktörlerin de etkili olduğu bir hastalıktır. Damarlarımıza iyi bakmak beyin sağlığımız için çok önemli. Balık, yeşil yapraklı sebzeler ve zeytinyağının ağırlıkta olduğu Akdeniz tipi beslenme, beyin hücrelerini besler. Alzheimer'a karşı koruma sağlar.
BEYİN HÜCRELERİNİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN HANGİ AKTİVİTELERİ YAPMAK GEREKİR?
Alzheimer hastalarında ne kadar çok işlev ve buna bağlı aktiviteler yaparsak bellekle ilgili fonksiyonlar daha uzun süreli olur. Spor, müzik, yabancı dil öğrenme gibi değişik aktivitelerle beyni farklı yönlerde çalıştırarak demansın önüne geçilebilir ve ilerlemesi durdurulur.
ALZHEIMER'IN BELİRTİLERİ NELERDİR?
Hastalık, genellikle 60'lı yaşlardan sonra unutkanlıkla başlıyor. Bu hastalıkla birlikte yakın zamana ait bilgiler hatırlama ve yeni bilgiler öğrenmede güçlük görülebiliyor. Ayrıca konuşma bozukluğu, kişileri tanıyamama ya da yolunu kaybetme gibi başka sorunlar da ortaya çıkabiliyor.
HASTALIĞIN ERKEN EVREDE TEŞHİS EDİLME İMKANI VAR MI?
Beyin omurilik sıvısından alınan örnekle (BOS) Alzheimer hastalığının erken teşhisinde kullanılan amiloid beta peptitlerin beyin omurilik sıvısındaki yüzeylerine bakılarak erken teşhis edilebilir. Colombia Üniversitesi'nin yapmış olduğu araştırmada tanımlanan yöntem invazif bir işlem olması nedeniyle tanısal olarak başvurulması gereken en son yöntem olmalıdır.
BU HASTALIKTAN KORUNMAK İÇİN NASIL BESLENMEK GEREKİR?
Alzheimer henüz tanımlayamadığımız genetik faktörlerin de etkili olduğu bir hastalıktır. Damarlarımıza iyi bakmak beyin sağlığımız için çok önemli. Balık, yeşil yapraklı sebzeler ve zeytinyağının ağırlıkta olduğu Akdeniz tipi beslenme, beyin hücrelerini besler. Alzheimer'a karşı koruma sağlar.
BEYİN HÜCRELERİNİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN HANGİ AKTİVİTELERİ YAPMAK GEREKİR?
Alzheimer hastalarında ne kadar çok işlev ve buna bağlı aktiviteler yaparsak bellekle ilgili fonksiyonlar daha uzun süreli olur. Spor, müzik, yabancı dil öğrenme gibi değişik aktivitelerle beyni farklı yönlerde çalıştırarak demansın önüne geçilebilir ve ilerlemesi durdurulur.
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