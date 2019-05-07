Bugünkü
Takvim

nu bitirin!

Ağız kokusunu bitirin!
Ramazan'da en çok yakınılan şikayetlerin başında ağız kokusu geliyor. Hem kişiyi hem de çevresini rahatsız eden bu durumdan kurtulmanın yolu iftar ve sahurda tüketilen besinlerden geçiyor. Diş Hekimi Alper Çıldır, nun yüzde 87'sinin dilden kaynaklandığını belirtiyor. Önerilerini şöyle sıralıyor:

İftar ve sahurda uygun yiyecek ve içeceklere tarçın katın.
Gece uyurken burnunuzun tıkalı olmadığından emin olun ve ağzınızdan nefes almamaya dikkat edin.
Lokmaları iyi çiğneyin.
Yemeğin yanında limonlu su için.
Dişlerinizi fırçalarken dil sırtını ve yanak içlerinizi fırçalayın.
Dişlerinizi fırçaladıktan sonra diş ipi ve ağız gargarası kullanın.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriAğız kokusunu bitirin!
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri