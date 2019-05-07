Ağız kokusunu bitirin!

Ramazan'da en çok yakınılan şikayetlerin başında ağız kokusu geliyor. Hem kişiyi hem de çevresini rahatsız eden bu durumdan kurtulmanın yolu iftar ve sahurda tüketilen besinlerden geçiyor. Diş Hekimi Alper Çıldır, ağız kokusunun yüzde 87'sinin dilden kaynaklandığını belirtiyor. Önerilerini şöyle sıralıyor:
İftar ve sahurda uygun yiyecek ve içeceklere tarçın katın.
Gece uyurken burnunuzun tıkalı olmadığından emin olun ve ağzınızdan nefes almamaya dikkat edin.
Lokmaları iyi çiğneyin.
Yemeğin yanında limonlu su için.
Dişlerinizi fırçalarken dil sırtını ve yanak içlerinizi fırçalayın.
Dişlerinizi fırçaladıktan sonra diş ipi ve ağız gargarası kullanın.
İftar ve sahurda uygun yiyecek ve içeceklere tarçın katın.
Gece uyurken burnunuzun tıkalı olmadığından emin olun ve ağzınızdan nefes almamaya dikkat edin.
Lokmaları iyi çiğneyin.
Yemeğin yanında limonlu su için.
Dişlerinizi fırçalarken dil sırtını ve yanak içlerinizi fırçalayın.
Dişlerinizi fırçaladıktan sonra diş ipi ve ağız gargarası kullanın.
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