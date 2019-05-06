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Pul biberle kilolar gider

Pul biberle kilolar gider
Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte kadınları diyet telaşı sarıyor. Uzmanlar, baharatların yağ yakıcı etkisine değiniyor. Kilo vermeye yardımcı olacak baharatları sıralıyor:

ZENCEFİL: Mide rahatsızlıklarını yatıştırır. Kilo vermeye yardımcı olur. Metabolizmayı hızlandırır.

TARÇIN: Yağ depolama hormonu olan insülini engeller.

PUL BİBER: İçerdiği kapsaikin maddesi, metabolizmayı hızlandırır. Yağ yakımını destekler.

MAYDANOZ: Karaciğeri güçlendirir. Toksinleri atar.

BİBERIYE: British Journal of Nutrition dergisindeki makaleye göre, biberiye kan şekerini dengeler. Zayıflatır.

HARDAL: Kilo kontrolü sağlar. Yağ yakar.

KARABİBER: Zayıflatır.

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