Pul biberle kilolar gider

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte kadınları diyet telaşı sarıyor. Uzmanlar, baharatların yağ yakıcı etkisine değiniyor. Kilo vermeye yardımcı olacak baharatları sıralıyor:
ZENCEFİL: Mide rahatsızlıklarını yatıştırır. Kilo vermeye yardımcı olur. Metabolizmayı hızlandırır.
TARÇIN: Yağ depolama hormonu olan insülini engeller.
PUL BİBER: İçerdiği kapsaikin maddesi, metabolizmayı hızlandırır. Yağ yakımını destekler.
MAYDANOZ: Karaciğeri güçlendirir. Toksinleri atar.
BİBERIYE: British Journal of Nutrition dergisindeki makaleye göre, biberiye kan şekerini dengeler. Zayıflatır.
HARDAL: Kilo kontrolü sağlar. Yağ yakar.
KARABİBER: Zayıflatır.
ZENCEFİL: Mide rahatsızlıklarını yatıştırır. Kilo vermeye yardımcı olur. Metabolizmayı hızlandırır.
TARÇIN: Yağ depolama hormonu olan insülini engeller.
PUL BİBER: İçerdiği kapsaikin maddesi, metabolizmayı hızlandırır. Yağ yakımını destekler.
MAYDANOZ: Karaciğeri güçlendirir. Toksinleri atar.
BİBERIYE: British Journal of Nutrition dergisindeki makaleye göre, biberiye kan şekerini dengeler. Zayıflatır.
HARDAL: Kilo kontrolü sağlar. Yağ yakar.
KARABİBER: Zayıflatır.
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