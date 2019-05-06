Bugünkü
Takvim

Bal gibi mutluluk

Bal gibi mutluluk
Mutluluğun yolu, besinlerden geçiyor. Anadolu Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, mutsuz ve kaygılı hissedildiğinde yapılacak en iyi şeyin, serotonin hormonunu harekete geçiren besinleri tüketmek olduğunu söylüyor. Ruh halini iyileştiren, mutluluk ve enerji veren besinleri sıralıyor:

Karpuz: Uykuyu düzenler. Mutluluk verir.

Elma: Antioksidan içeriği sayesinde beyin fonksiyonlarını olumlu yönde etkiler.

Semizotu-ceviz: Kalbi korur, depresyonu önler.

Kuşkonmaz: İyi bir folik asit kaynağıdır. Ayrıca ıspanak, turp, brokoli ve brüksel lahanası folik asit içerir ve depresyona iyi gelir.

Yeşil çay: verir, konsantrasyonu artırır mutlu eder.

Çikolata:​ Mutluluk hormonunu harekete geçirir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriBal gibi mutluluk
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri