Bal gibi mutluluk

Mutluluğun yolu, besinlerden geçiyor. Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, mutsuz ve kaygılı hissedildiğinde yapılacak en iyi şeyin, serotonin hormonunu harekete geçiren besinleri tüketmek olduğunu söylüyor. Ruh halini iyileştiren, mutluluk ve enerji veren besinleri sıralıyor:
Karpuz: Uykuyu düzenler. Mutluluk verir.
Elma: Antioksidan içeriği sayesinde beyin fonksiyonlarını olumlu yönde etkiler.
Semizotu-ceviz: Kalbi korur, depresyonu önler.
Kuşkonmaz: İyi bir folik asit kaynağıdır. Ayrıca ıspanak, turp, brokoli ve brüksel lahanası folik asit içerir ve depresyona iyi gelir.
Yeşil çay: Enerji verir, konsantrasyonu artırır mutlu eder.
Çikolata: Mutluluk hormonunu harekete geçirir.
Karpuz: Uykuyu düzenler. Mutluluk verir.
Elma: Antioksidan içeriği sayesinde beyin fonksiyonlarını olumlu yönde etkiler.
Semizotu-ceviz: Kalbi korur, depresyonu önler.
Kuşkonmaz: İyi bir folik asit kaynağıdır. Ayrıca ıspanak, turp, brokoli ve brüksel lahanası folik asit içerir ve depresyona iyi gelir.
Yeşil çay: Enerji verir, konsantrasyonu artırır mutlu eder.
Çikolata: Mutluluk hormonunu harekete geçirir.
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